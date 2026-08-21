Óhugnanlegt mál í Fossvogskirkjugarði – Gröfin opnuð og askan tekin

Gröf konu í Sóllandi í Fossvogskirkjugarði var opnuð að næturlagi í júní í fyrra og stór hluti ösku hennar tekinn úr duftkeri. Fjallað er um málið á vef RÚV og verður ítarleg umfjöllun um það í fréttaskýringaþættinum Þetta helst á Rás 1 í dag eftir hádegisfréttir.
Konan hét Kristjana Jónsdóttir Dinse og lést í nóvember 2024. Aska hennar var sett niður í Sóllandi í apríl 2025 en um tveimur mánuðum síðar var gröfin opnuð í skjóli nætur. Duftkerið var brotið upp, innsigli rofið og megnið af öskunni tekið. Kerinu var síðan komið aftur fyrir í gröfinni og mokað yfir.
„Hér hvílir amma, eða fæturnir á henni. Það er ekki mikið ..., það var svona smá eftir af ösku,“ segir Aðalbjörg Jónsdóttir, barnabarn Kristjönu, í samtali við Þetta helst.
Sonur Kristjönu og faðir Aðalbjargar kærði málið til lögreglu en rannsókn þess var felld niður í janúar. Ríkissaksóknari staðfesti síðar þá ákvörðun. Ekki hefur tekist að upplýsa hver stóð að verknaðinum og engin vitni eða upptökur eru til af honum.
Aðalbjörg segir fjölskylduna ekki sætta sig við niðurstöðuna og að næstu skref séu nú til skoðunar.