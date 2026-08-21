Málaferli út af Adesso Cafe og Sport & Grill: Segja samninga svikna um leið og blekið var þornað á þeim

Í fjölmiðlum í gær var fjallað um skiptalok þrotabúa tveggja félaga sem ráku veitingastaði í Smáralind. Engar eignir fundust í búunum og fékkst ekkert upp í lýstar kröfur. Annað félaganna var OL Restaurant & Sportbar ehf. sem rak veitingastaðinn Sport&Grill. Lýstar kröfur voru tæplega 170 milljónir króna en megnið af þeim kröfum gerðu fyrrverandi eigendur staðarins, þeir Elís Árnason og Þórhallur Arnórsson, í gegnum félagið Grand ehf. Þeir saka kaupendurna, þá Helga Magnús Hermannsson og Jóhannes Birgi Skúlason, um svik og vanefndir við kaup á stöðunum Cafe Adesso og Sport & Grill en báðir staðirnir voru í Smáralind. Hafa þeir Elís og Þórhallur stefnt Helga og Jóhannesi fyrir Héraðsdóm Reykjaness og krefja þá um greiðslu að fjárhæð 168.442.875 kr.
Sjá einnig: Engar eignir í þrotabúum veitingastaða í Smáralind – Hatrammar deilur og harðar ásakanir
Helgi og Jóhannes hafa krafist frávísunar málsins og verður tekist á um þá kröfu fyrir Héraðsdómi Reykjaness fimmtudaginn 27. ágúst.
Samkvæmt stefnunni var félag í eigu Helga og Jóhannesar selt allt hlutafé í OL Restaurant & Sportbar ehf sem rak Sport&Grill, og allt hlutafé í félaginu Adesso ehf sem rak Cafe Adesso. Salan á báðum félögunum átti sér stað sama dag, þann 10. september árið 2024. Þann dag tók veitingastaðurinn TGI Fridays yfir Sport&Grill og samhliða því var fyrri TGI Fridays staðnum í Smáralind lokað. Helgi og Jóhannes voru eigendu TGI Fridays.
Segir síðan að samkvæmt samningunum skyldi kaupverðið annars vegar vera greitt með reiðufé og hins vegar með yfirtöku skulda. Segir að langstærsti hluti kaupverðs beggja veitingastaðanna skyldi vera með yfirtöku skulda félaganna og stærsti hluti þeirra skulda var með persónulegum ábyrgðum Elísar og Þórhalls gagnvart Landsbankanum.
Síðan segir orðrétt í stefnunni:
„Skemmst er frá að segja að framangreindir kaupsamningar fóru í vanefndir nánast um leið og blekið hafði þornað á þeim. Fyrsta greiðsla var innt af hendi, sem var takmörkuð reiðufjárgreiðsla vegna beggja kaupsamninga, lítill hluti heildarkaupverðsins. Kaupandi gerði hins vegar engar tilraunir til að greiða upp eða yfirtaka skuldir sem honum bar að gera á 30 dögum eftir undirskrift“
Framlengdu gjalddaga án árangurs
Í lok febrúar 2025 sendi lögmaður seljenda innheimtubréf samkvæmt báðum samningunum og voru þar raktar meintar vanefndir og lýst yfir riftun vegna vanefnda kaupenda. Riftunin var síðan dregin til baka 2. apríl 2025 og gert samkomulag um að lengja í gjalddögum beggja kaupsamninganna og áttu þeir að vera að fullu uppgerðir 23. maí 2025. Segir síðan:
„Skemmst er frá að segja að framlenging á gjalddögum skilaði engum frekari greiðslum til seljenda. Engar skuldir voru uppgerðar sem hluti kaupverðs og ábyrgðir voru sömuleiðis ekki yfirteknar að neinu leyti.“
Segir síðan að þeir Helgi og Jóhannes hafi út sumarið 2025 haldið áfram að lofa skuldauppgjöri. „Stefndu allir lofuðu reglulega ítrekað greiðslum og uppgjöri, bæði símleiðis, í eigin persónu og með tölvupóstum.“
Skilja má á stefnunni að þeir Elís og Þórhallur hafi sýnt þeim Helga og Jóhannesi mikla biðlund því þann 19. september 2025, meira en ári eftir að kaupsamningarnir voru undirritaðir, voru lögð fram drög að samkomulagi um lokauppgjör vegna kaupa beggja veitingastaðanna, Cafe Adesso og Sport&Grill. En örlög veitingastaðanna beggja voru ráðin:
„Ekki var gengið frá þeim samkomulögum með undirritun og engar efndir eða greiðslur áttu sér stað í framhaldi þessa. Skömmu síðar var bæði Café Adesso og TGI Fridays í Smáralind lokað á haustmánuðum 2025 eins og rakið var ítarlega í fjölmiðlum. Gerðist það í kjölfar þess að Skatturinn innsiglaði Cafe Adesso vegna ógreiddra skatta. Þá rifti leigusalinn í Smáralind leigusamningum um bæði rýmin og rekstri staðanna var því sjálfhætt.“
Krefjast frávísunar
Þeir Helgi og Jóhannes hafa ekki tekið efnislega afstöðu til stefnunnar að sinni heldur krefjast frávísunar málsins á þeim forsendum að stefnan sé óskýr. Sem fyrr segir verður tekist á um frávísunarkröfuna fyrir Héraðsdómi Reykjaness næstkomandi fimmtudag.
Í greinargerð þeirra þar sem frávísunarkrafan er rökstudd er staðhæft að ekki hafi verið um „eiginlega yfirtöku skulda að ræða, heldur átti að losa seljendur undan persónulegri ábyrgð á skuldbindingum félagsins.“ Er staðhæft að sá hluti kaupverðsins sem greiða átti í reiðufé, 35 milljónir króna, hafi verið greiddur, og er það sagt vera „raunverulegt kaupverð“. Yfirtaka skulda nam hins vegar 115 milljónum króna en Helgi og Jóhannes tala um „svonefnda“ skuldayfirtöku.
Krafist er frávísunar þar sem kröfufjárhæðin, þ.e. 168.442.875 kr., sé ósundurliðuð og ekkert liggi fyrir um hvernig fjárhæðin er tilkomin. Ekki sé að finna í gögnum málsins neina tölulega sundurliðun eða skjöl sem sýna málatilbúnaðinn. Einnig sé óljóst af lestri stefnunnar hvort um sé að ræða kröfu um greiðslu kaupverðs eða skaðabótakröfu vegna vanefnda á samningi.
Segir að stefnan uppfylli ekki kröfur laga um meðferð einkamála hvað varðar skýrleika. Sé ómögulegt að átta sig á þeim málsgrundvellli sem stefnandi byggir á eða hvernig krafa hans er tilkomin tölulega. Segir að málatilbúnaðurinn eins og hann birtist í stefnunni sé ekki dómtækur og því beri að vísa málinu frá dómi.
Ennfremur segir að ef ekki verði fallist á kröfu stefndu um frávísun málsins áskilji þeir sér rétt til að „reifa málsatvik frekar, leggja fram gögn og hafa frammi kröfur í greinargerð um efnisvarnir sínar.“