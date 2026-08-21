Jakob Birgisson gengst við því að hafa snert samstarfskonu á ósæmilegan hátt

Jakob Birgisson, uppistandari og fyrrverandi aðstoðarmaður dómsmálaráðherra, gengst við því að hafa snert samstarfskonu sína í ráðuneytinu á ósæmilegan hátt. Í kjölfar atviksins lét hann af störfum hjá ráðuneytinu og hætti áfengisneyslu.
Vísir greinir frá þessu.
Skjáskot hefur gengið milli manna þar sem ónefnd fyrrverandi samstarfskona Jakobs í dómsmálaráðuneytinu sakar hann um kynferðislega áreitni.
Vísir sendi fyrirspurn á Jakob vegna málsins og var svar hans eftirfarandi:
„Atvik sem lýst er í skjáskoti sem gengur manna á milli átti sér stað á skemmtun á vegum ráðuneytisins í vetur. Þar átti ég í samskiptum við samstarfskonu mína og snerti hana á ósæmilegan hátt. Ég bað hana innilega afsökunar á þessu atviki og taldi málinu lokið.“
Samkvæmt heimildum Vísis átti atvikið sér stað á starfsmannaskemmtun dómsmálaráðuneytisins á Bullseye á Snorrabraut.
Jakob var aðstoðarmaður Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra í rúmlega eitt ár en lét af störfum síðastliðið vor til að einbeita sér að uppistandi.