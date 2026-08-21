Hallgrímur hjólar í Ólaf Ragnar: „Við bíðum spennt eftir því hvort forsetinn gamli geti sokkið dýpra“

Hallgrímur Helgason rithöfundur hvetur landsmenn eindregið til að segja já í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald viðræðna við Evrópusambandið.
Í aðsendri grein sem birtist á Vísi í morgun fer hann yfir sögu Íslands og segir hana sýna að mörg stærstu framfaraskref þjóðarinnar hafi komið með auknum tengslum við útlönd.
Hallgrímur líkir valinu sem þjóðin stendur frammi fyrir við spurningu úr æsku: „Viltu koma út að leika?“ Að hans mati felist í já-svari tækifæri til aukinna áhrifa, upptöku evru, lægri vaxta og mögulega lægra vöruverðs.
Hann lætur ýmsa talsmenn nei-hliðarinnar fá það óþvegið en sérstaklega Ólaf Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseta Íslands, sem hefur verið áberandi í umræðunni að undanförnu. Hallgrímur segir að Ólafur hafi verið „stjarna Nei-ista“.
„Davíð Oddsson snýr sér sjálfsagt í gröfinni því nú er hans gamli erkifjandi orðinn hetjan í Hádegismóum og sjálf ástaropinberun Hannesar, hinn snyrtilegi silfurfaxi Sjálfstæðisflokksins, hið stóra stoppmerki Framsóknar og álfakóngur Torfbæjatrúboðsins! Hárblásinn af tengslum sínum við heimselítuna og kinnroðinn af óheppilegri nánd við Epstein-elítuna, mætir hann á svið og DJ-ar alla gömlu lókal hittarana sína,“ segir Hallgrímur meðal annars og bætir við:
„Á NASA dansar hentistefnumaðurinn mikli sem hent hefur öllum stefnum sínum nema einni: Hinni ævarandi baráttu sinni fyrir inngöngu Íslands í ÓRG. Hann var mættur til að taka slaginn fyrir stórútgerðina, Moggann, pútíntátana hans Ömma og allar íhaldssálir landsins, sem og ríka fólkið sem óttast fátt meira en Evrópu en gerir allt sitt upp í evrum.“
Sérstaklega gagnrýnir Hallgrímur Ólaf Ragnar fyrir að hafa sagt frá því að hann hefði talað illa um sitjandi forsætis- og utanríkisráðherra í boði í París og að viðstaddir hefðu hlegið að ummælunum.
„Hér var nýtt á ferð. Fyrrum forseti að baktala sitjandi ríkisstjórn á erlendum vettvangi. Hversu lágt er hægt að leggjast?“ skrifar Hallgrímur og bætir svo við:
„Jú, jafnvel enn lægra. Nýjasta fréttin er sú að fyrrum forseti lýðveldisins deilir nú færslum frá frægasta rasista landsins á X, samfélagsmiðli heimska hægrisins. Ólafur Ragnar er semsagt kominn í hópinn og hefur þar með lokið ferðalagi sínu um hið pólitíska litróf. Í kommenti við deilinguna, sem ritað er á ensku, baktalar hann nú ekki ríkisstjórnina heldur sjálfa Spaugstofuna í útlandinu! Af því Pálmi leikur í auglýsingu fyrir Já-ið! Þarna kom þá hefndin fyrir allt grínið sem Spaugstofan gerði að ÓRG í tuttugu ár, reyndar tuttugu árum eftir síðasta skets. Við bíðum spennt eftir því hvort forsetinn gamli geti sokkið dýpra.“
Grein Hallgríms má lesa í heild sinni hér.