Hagnaður Hofgarða 304 milljónir í fyrra

Hofgarðar ehf. sem er félag að fullu í eigu Helga Magnússonar hagnaðist um 304 milljónir króna árið 2025. Félagið fjárfestir í innlendum og erlendum verðbréfum.
Árið 2024 nam hagnaður félagsins 637 milljónum króna og hefur því verið samtals 941 milljón króna síðustu tvö árin.
Heildareignir Hofgarða ehf. nema 4,3 milljörðum króna, bókfærð eiginfjárstaða er 4,2 milljarðar en skuldir eru engar aðrar en 71 milljón króna skuld við hluthafa. Árið 2025 var greiddur 200 milljón króna arður til hluthafans.
Meðal eigna félagsins eru hlutabréf í Stoðum hf., Skel hf. og Brimi hf. á Íslandi og eignarhlutir í skráðum erlendum stórfyrirtækjum.
Félagið á allt hlutafé í Fjölmiðlatorgi ehf. sem heldur m.a. úti DV.is. Árið 2025 var tap á þeim rekstri 3,6 milljónir króna. Frá því hefur verið skýrt í Viðskiptablaðinu og Heimildinni.