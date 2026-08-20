Uppþot í dómsal eftir að karlmannsrödd heyrðist óvænt í skýrslugjöf vitnis í Reykholtsmálinu

Uppákoma varð í dómsal í Reykholtsmálinu í dag þegar vitni í málinu, fyrrverandi eiginkona ákærða Sigurðar Gunnars Ásgeirssonar, ætlaði að gefa vitnaskýrslu í gegnum fjarfundabúnað.
Eftir að sækjandi bar upp fyrstu spurninguna virtist vitnið ætla að koma með yfirlýsingu en hún sagði:
„Ég veit að maðurinn minn er saklaus.“
Lengra komst hún ekki því viðstaddir heyrðu í karlmannsrödd í bakgrunni hjá vitninu. Varð þá nokkuð uppþot enda þótti ljóst að þarna væri hinn ákærði Sigurður Gunnar viðstaddur.
Fullyrti vitnið að Sigurður væri inni á baðherbergi og að hún væri ein í rýminu en skaðinn var skeðu og breytti þar engu þó að vitnið sýndi frá rýminu í gegnum myndavélina. Dómari krafðist þess að hún kæmi í dómsal til að gefa vitnaskýrslu, í eigin persónu, því „þetta gengur ekki svona“.
Var vitninu tilkynnt að henni væri velkomið að taka fyrrverandi eiginmann sinn með í dómsal, en hann þyrfti þá bara að sitja og hlusta en mætti ekki skipta sér af framburði hennar.