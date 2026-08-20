Þorgerður ómyrk í máli: „Svona upplýsingaóreiða má ekki stýra umræðunni“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir samningsstöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu sterka um þessar mundir og að nú sé rétti tíminn til að kanna hvaða samningi Ísland geti náð. Hún gagnrýnir það sem hún segir villandi málflutning um kostnað mögulegrar ESB-aðildar.
Þetta kemur fram í grein Þorgerðar í Morgunblaðinu í dag þar sem hún hvetur landsmenn til að samþykkja endurupptöku aðildarviðræðna við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi.
Breytt heimsmynd
Þorgerður segir heimsmyndina hafa breyst hratt á undanförnum árum. Tollar séu í auknum mæli notaðir sem stjórntæki stórvelda, verndarhyggja sæki í sig veðrið og alþjóðaviðskipti séu ekki lengur jafn sjálfsögð og áður. Við þær aðstæður þurfi Íslendingar að velta fyrir sér hvar þeir vilji standa ef frekari brestir verði í alþjóðakerfinu.
Hún segir EES-samninginn hafa verið eina mikilvægustu forsendu aukinnar samkeppnishæfni og velsældar hér á landi. Reglur innri markaðarins verði hins vegar sífellt umfangsmeiri og hafi aukin áhrif á íslenskt samfélag, þótt áhrif Íslands á mótun þeirra séu takmörkuð.
Þá vísar Þorgerður til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og segir sjóðinn nýlega hafa bent á að smæð íslenska hagkerfisins geri stöðugleika stærra myntsvæðis sérstaklega áhugaverðan. Nánari tenging við evruna gæti meðal annars dregið úr gengisáhættu og fjármagnskostnaði og ýtt undir viðskipti og fjárfestingu.
Gagnrýnir tal um 50 milljarða
Þorgerður gagnrýnir sérstaklega fullyrðingar nei-sinna um að aðild að Evrópusambandinu myndi kosta íslenska ríkissjóðinn 50 milljarða króna á ári.
Hún segir þá tölu vera brúttótölu sem taki hvorki tillit til fjármuna sem kæmu aftur til Íslands né þess kostnaðar sem Ísland ber nú þegar vegna EES-samstarfsins. Raunverulegur viðbótarkostnaður yrði því að hennar sögn mun lægri.
„Svona upplýsingaóreiða má ekki stýra umræðunni,“ skrifar Þorgerður.
Hún leggur áherslu á að þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst snúist ekki um hvort Ísland gangi í Evrópusambandið heldur hvort aðildarviðræður verði teknar upp að nýju.
Eigum að nýta okkur sterka samningsstöðu
Þorgerður segir samningsmarkmið Íslands skýr. Þar sé meðal annars lögð áhersla á fullt forræði yfir sjávarauðlindinni og fiskveiðistjórninni, sterka stöðu íslensks landbúnaðar, orku- og auðlindastefnu og öfluga byggð um land allt. Fullt tillit verði tekið til sérstöðu landsins.
„Samningsstaða okkar núna er sterk og við eigum að nýta okkur það,“ segir Þorgerður.
Hún segir enga ástæðu til að óttast viðræður við Evrópusambandið og að hugsanlegur samningur yrði í öllum tilvikum borinn undir þjóðina í annarri þjóðaratkvæðagreiðslu. „Lokaákvörðunin verður alltaf í höndum þjóðarinnar. Alltaf.”
Grein sína endar Þorgerður á þessum orðum:
„Látum ekki segja okkur að við getum ekki samið. Verum með kassann út og segjum já fyrir framtíðina og börnin okkar sem eiga skilið að vita hvað okkur býðst. Setjumst að samningaborðinu og náum sem bestum samningi fyrir Ísland. Þjóðin á fyrsta orðið, en líka það síðasta.“