„Mér finnst alltaf erfitt þegar fjölskyldur hafna fjölskyldumeðlim sem segir frá. Kannski álíta þau ekki á að þau séu að hafna henni en með því að hafna frásögninni þá eru þau að hafna henni,“ segir Gabríela Bryndís Ernudóttir, sálfræðingur og höfundur hlaðvarpsþáttaraðarinnar Biskupsmálið. Hún stendur að málþinginu Vald og ábyrgð sem verður haldið í dag, fimmtudaginn 20. ágúst kl. 17:00 á Hallveigarstöðum.
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„Upphafskveikjan að þessu málþingi var að það eru þrjár mjög merkilegar konur sem stíga fram á þessu málþingi. Það er hún Aldís Schram, Guðrún Ebba Ólafsdóttir dóttir biskups og Anna Ragna Fossberg sem að hefur skrifað bók um sína reynslu af kynferðisofbeldi föður, sem var hæstaréttarlögmaður,“ sagði Gabríela í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Þjóðin sameinuð gegn konunum
Biskupsmálið hefur jafnframt verið áberandi í umræðunni á nýjan leik eftir að hlaðvarpssería Gabríelu Bryndísar um málið vakti mikla athygli í vetur, ræddi hún um gerð þáttanna:
„Mér fannst alltaf mjög erfitt að sjá ákveðna fjölskyldumeðlimi og valdamikið fólk, sem var líka fólk innan fjölskyldunnar hennar, fara svona gegn henni og rengja hennar frásögn opinberlega með notkun á meintum sálfræðilegum kenningum sem eru ekki vísindalegar kenningar. Það fór í taugarnar á mér,“ segir hún.
Gabríela Bryndís fór þá að skoða fleiri anga af máli Ólafs Skúlasonar biskups, þá áður en Guðrún Ebba steig fram.
„Ég sá hvað það var mikið óréttlæti gagnvart þessum konum. Árið 1996 er öll þjóðin gegn þessum konum. Það var alveg greinilegt og hægt að sjá það inni á tímarit.is að í fjölmiðlum voru skrifaðar greinar, bara Jón Jónsson og allskonar fólk, sem fann sig knúið til að skrifa stuðningsgreinar með Ólafi sem hafði allt valdið í sínum höndum og þurfti ekkert þennan stuðning. Einhvern veginn var lenskan þannig að það þótti algjörlega óboðlegt að fara svona gegn valdinu.“
Kirkjan hafi gert ítrekuð mistök í málinu sem hafi nú verið viðurkennd en það hafi samt verið áhugavert að fara yfir framvindu málsins.
„Það er það sem á það til að gerast, að fólk fer í eitthvað kerfi þar sem að það þykir gríðarlega óþægilegt að verið sé að ásaka mann um svona hluti og það fer allt í panikk. Allt samfélagið fer í panikk og það er langauðveldast að standa bara með gerandanum.“
Mikilvægt sé að samfélagið sé búið að undirbúa sig undir að einhver nákominn eða einhver sem við þekkjum sé ásakað um eitthvað. „Ég veit að það er fullt sem er eftir að fínpússa en ég vona að kirkjan geti verið öðrum stofnunum fyrirmynd hvernig á að meðhöndla svona mál,“ segir Gabríela Bryndís. . „Við þurfum að vera meðvituð og tala um þetta því að ofbeldi fylgir mannkyninu en við þurfum að vera með réttu verkfærin til að bregðast rétt við og koma í veg fyrir það.“