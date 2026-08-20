Syndis ræður öryggisstjóra Swedbank

Netöryggisfyrirtækið Syndis hefur ráðið Petru Klein til liðs við stjórnendateymi félagsins þar sem hún mun einkum leiða uppbyggingu og starfsemi Syndis á sænska markaðnum og styðja við áframhaldandi sókn félagsins á Norðurlöndum.
Petra kemur til Syndis með yfirgripsmikla reynslu úr net- og upplýsingaöryggi, stefnumótun og stjórnunarstörfum.
Hún hefur meðal annars gegnt stöðu öryggisstjóra hjá Swedbank, einu stærsta fjármálafyrtæki Norðurlanda, þar sem hún bar ábyrgð á öryggismálum samstæðu sem telur um 17.000 starfsmenn.
Í tilkynningu kemur fram að á ferli sínum hafi Petra byggt upp djúpa sérþekkingu á netöryggi, áhættustýringu og stjórnun öryggismála í stórum og flóknum alþjóðlegum rekstri.
„Við erum gríðarlega ánægð með að fá Petru til liðs við okkur. Hún býr yfir einstökum blöndu af tæknilegri þekkingu, stjórnunarreynslu og djúpum skilningi á þörfum stórra fyrirtækja.
Reynslan af því að leiða öryggismál innan samstæðu á borð við Swedbank hefur gefið henni einstaka sýn á þær áskoranir sem stór fyrirtæki standa frammi fyrir þegar kemur að netógnum, regluverki, viðnámsþrótti og stafrænni umbreytingu. Þessi reynsla verður Syndis afar verðmæt þegar við stígum næstu skref í alþjóðlegri uppbyggingu félagsins,“ segir Anton Egilsson, forstjóri Syndis, í tilkynningunni.
Fram kemur að ráðning Petru sé mikilvægur liður í áætlun Syndis um að styrkja enn stöðu sína á sænska markaðnum. Hún muni nýta djúpa þekkingu sína á sænsku atvinnulífi, netöryggi og þörfum sænskra fyrirtækja til að styrkja Syndis í Svíþjóð, þróa ný viðskiptatækifæri og styðja við viðskiptavini félagsins á markaðnum að sögn Antons.
„Ég hef fylgst með Syndis og þeirri þróun sem félagið hefur gengið í gegnum af miklum áhuga. Það er spennandi að ganga til liðs við fyrirtæki sem hefur byggt upp sterka sérþekkingu á netöryggi og hefur metnað til að vaxa á alþjóðlegum markaði. Ég hlakka sérstaklega til að vinna með teyminu að því að byggja upp enn sterkari stöðu Syndis í Svíþjóð og á Norðurlöndunum,“ segir Petra í tilkynningunni en hún starfaði alls í 10 ár við netöryggismál hjá Swedbank.
Petra var einn aðalfyrirlesara á netöryggiráðstefnu Syndis í Hörpu í Reykjavík í apríl síðastliðnum og vakti erindi hennar mikla athygli ráðstefnugesta.