Sverrir Einar ber sig vel þrátt lokanir á gististöðum hans – „Ég kann þeim bestu þakkir fyrir“

Vísir greindi frá því að lögreglan hefði innsiglað tvo gististaði á Suðurlandi sem eru í eigu athafnamannsins þekkta Sverris Einars Eiríkssonar. Var um að ræða sameiginlegar aðgerðir Skattsins, ASÍ og Heilbrigðiseftirlitsins, samkvæmt heimildum Vísis. ASÍ segir þó í sömu frétt að aðgerðirnar hafi ekki verið að beiðni sambandsins.
Er þarna annars vegar um að ræða farfuglaheimilið Ljósafossskóli Hostel og hinsvegar lúxusgististaðinn Golden Circle Dome. Segir að starfsfólk hafi verið flutt á brott og gestir sem áttu bókaða gistingu hafi komið að læstum dyrum.
DV bar málið undir Sverri Einar sem segir lausn í farvegi en málið snúist um endurnýjun starfsleyfa. Ennfremur segir hann að gestir og starfsfólk staðanna dveljist í góðu yfirlæti á öðrum stöðum. Sverrir Einar segir í skriflegu svari fyrir fyrirspurn DV:
„Þetta snýst fyrst og fremst um endurnýjun rekstrarleyfis. Von er á jákvæðum umsögnum á næstu dögum og við væntum þess að málið leysist fljótt. Allir gestir eru í góðu yfirlæti á öðru hóteli. Starfsmennirnir fluttu í annað húsnæði í minni eigu og eru þar einnig í góðu yfirlæti.“
Hann fer lofsamlegum orðum um byggingarfulltrúa, slökkvilið og Vinnueftirlitið:
„Samstarfið við byggingarfulltrúa, slökkviliðið og Vinnueftirlitið hefur verið afar gott. Þessir aðilar hafa brugðist hratt og vel við og veitt okkur mikla og góða aðstoð, sem ég kann þeim bestu þakkir fyrir.“