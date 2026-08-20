Sanna setur spurningamerki við „sjokk“ Ragnhildar Öldu: „Gerist ekki skýrara“

Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins, segir það sérstakt að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, formaður velferðarráðs, hafi fengið „sjokk“ þegar hún sá að fyrri meirihluti í borginni hafi ekki verið búinn að fjármagna máltíðarþjónustu eldri borgara, Ragnhildur Alda hafi sjálf samþykkt tillöguna sem fulltrúi í velferðarráði. Ragnhildur Alda segir að það sé lágmark að fjármagn fylgi með skuldbindingum líkt og hafi verið gert í samningi um mötuneyti starfsfólks.
Ragnhildur Alda, sem er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, sagði við Vísi í gær að eftir að hún tók við sem formaður velferðarráðs hafi hún fengið áfall að sjá að fyrri meirihluti hafi skuldbundið borgina til að veita þjónustu sem hafi ekki verið gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun. „Ég var í sjokki þegar ég komst að þessu,“ sagði hún. Til að mæta þessum kostnaði hafi þurft að hækka verð á heimsendum mat til eldri borgara um allt að 70% eða úr tæpum 1.200 krónum í 1.900 krónur, þá hækkar almennt verð úr 1.915 krónum í 2.387 krónur.
Sanna Magdalena minnir á í færslu á Facebook að Ragnhildur Alda hafi verið á fundunum þegar samningurinn var tekinn fyrir.
„Þá samþykkti fulltrúinn á velferðarráðsfundi 4. mars 2026 umræddan samning þar sem áætlaður kostnaður lá fyrir (þetta sést í fundargerð velferðarráðs frá 4. mars 2026 - lið 2 og fundargerð velferðarráðs frá 6. maí 2026 - lið 6),“ segir hún.
„Þá var málið einnig tekið fyrir degi síðar á fundi borgarráðs þann 5. mars þar sem allir í borgarráði greiddu atkvæði með samningnum sem er til umfjöllunar, þ.m.t. núverandi formaður velferðarráðs og núverandi borgarstjóri. Einhverra hluta vegna er sá liður enn trúnaðarmerktur en ég leitaði staðfestingar á afgreiðslu til þess að vera alveg viss áður en ég færi fram á ritvöllinn því þessi vinna snýst um að vanda sig.“
Mikilvægt að fylgjast vel með
Farið var í útboðsferlið til að tryggja mat á meðan unnið væri að flutningi á eldhúsinu á Vitatorgi en því var lokað eftir að listería fannst í mat. Athygli vekur að í fyrri fundargerðinni segir að lögð sé fram trúnaðarmerkt tillaga sviðsstjóra um útboð á framleiðslu máltíða. Í seinni fundargerðinni, frá því í maí segir að áætlað sé að heildarkostnaður samnings verði tæpur 1,5 milljarður króna, þar af séu 742 milljónir króna ekki innan fjárheimilda „Ljóst er að kostnaður rúmast ekki innan ramma velferðarsviðs og því verður unnið að því að leita leiða til að fjármagna aukinn kostnað þannig að unnt sé að bjóða áfram upp á máltíðaþjónustu,“ segir í fundargerðinni.
Sanna Magdalena segir:
„Þannig að borgarfulltrúinn sem sakar aðra um slæm vinnubrögð ætti kannski sjálf að fylgjast betur með því sem hún er að samþykkja. Fulltrúinn staðfesti þennan samning fullmeðvituð um stöðuna. Nú er borgarfulltrúinn að gagnrýna eitthvað sem hefur verið samþykkt af henni oftar en einu sinni (í velferðarráði og í borgarráði),“ segir hún.
„Það er sjálfsagt og eðlilegt að vera gagnrýninn en rétt skal vera rétt. Það getur verið mikið álag í þessu starfi en það er mikilvægt að fylgjast vel með og reyna að muna hvað maður hefur verið að samþykkja.“
Bætir Sanna svo við:
„Mér finnst sérstakt hvernig það er fyrst hægt að „komast að einhverju“ núna sem hefur lengi legið fyrir,“ segir Sanna.
„Í tillögunni sem Ragnhildur Alda samþykkti tvisvar sinnum stóð: "Þar af eru 742 m.kr. ekki innan fjárheimilda. Sú upphæð dreifist með þeim hætti innan samningstímans að 338 m.kr. eru vegna 10 mánaða á árinu 2026, 335 m.kr. vegna ársins 2027 og 67 m.kr. vegna fyrstu tveggja mánaða ársins 2028." Gerist ekki skýrara.“
Ragnhildur Alda svarar henni og segir:
„Að sjálfsögðu samþykkti ég þennan samning. Það þurfti að græja þessar máltíðir og það strax. En þá er líka lágmark að láta nægjanlegt fjármagn fylgja með. Ekki gera samning sem kostar 560 milljónir en láta bara 260 milljónir fylgja. Til samanburðar þá fullfjármögnuðuð þið samninginn í mötuneyti starfsfólks, bara ekki matinn fyrir gamla fólkið. Sem segir allt sem segja þarf.“