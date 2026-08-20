Ólafur F. hjólar í RÚV: Krefst þess að Ólafur Ragnar verði boðaður í Silfrið

Ólafur F. Magnússon, fyrrverandi borgarstjóri í Reykjavík, er ekki sáttur við RÚV og segir að freklega hafi verið gengið fram hjá Ólafi Ragnari Grímssyni, fyrrverandi forseta, í umræðunni um Evrópusambandið.
Þetta kemur fram í aðsendri grein eftir Ólaf sem birtist í Morgunblaðinu í dag. Fyrirsögn greinarinnar er: Óþolandi mismunun RÚV.
„Það hefur vakið athygli mína og óánægju í undanfara þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarumsókn að ESB 29. ágúst nk. hvernig fyrrverandi forseti okkar og bjargvættur í Icesave-deilunni fyrir 15 árum, Ólafur Ragnar Grímsson, hefur verið hunsaður og sniðgenginn af RÚV.“
Ólafur segir að á sama tíma hafi annar fyrrverandi forseti, Guðni Th. Jóhannesson, verið kallaður í Silfrið, „íklæddur faglegum búningi fræðimannsins“ eins og Ólafur orðar það.
Guðni var gestur í Silfrinu á mánudagskvöld þar sem hann ræddi endurupptöku aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Benti hann meðal annars á að Íslendingar verði að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna. Sé það ekki tryggt sé best að láta gott heita.
Ólafur segist ekki hafa skilið Guðna öðruvísi en að hann „vilji deila fullveldi Íslands með þjóðum Evrópusambandsins“ sem að mati Ólafs yrði hið mesta glapræði fyrir efnahag og sjálfstæði þjóðarinnar.
„Er Guðni þó síst meiri fræðimaður í sjálfstæðis- og Evrópumálum en Ólafur Ragnar. Ég geri þá kröfu að þessi mismunun verði leiðrétt og Ólafi Ragnari verði boðið í næsta þátt af Silfrinu hjá RÚV hinn 24. ágúst nk. eins og kollega hans Guðna Th. Jóhannessyni hefur þegar verið gert.“