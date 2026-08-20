Minnir á hver ber ábyrgðina á Stuðlum - Húsnæðið leyfislaust í nærri fimm ár

Umboðsmaður Alþingis hefur lokið athugun sinni á hvort fyrir hafi legið vottorð um öryggisúttekt vegna viðbyggingar við húsnæði sem hýsir neyðarvistun Stuðla, þegar starfsemi þar hófst að nýju í kjölfar bruna árið 2024. Ljóst er að svo var ekki og í raun var húsnæðið án öryggisúttektar eftir endurbætur sem gerðar voru árið 2021 og þar með án leyfis til notkunar þess allt fram í maí á þessu ári. Lýkur umboðsmaður athuguninni með ábendingu til Barna- og fjölskyldustofu um að þótt stofnunin sé ekki eigandi húsnæðis Stuðla þá sé það alveg skýrt að það sé hún sem beri ábyrgð á þeirri starfsemi sem þar fari fram
Umboðsmaður Alþingis óskaði í maí síðastliðnum, í kjölfar ábendingar sem barst embættinu, eftir svörum frá Barna- og fjölskyldustofu um hvort vottorð um öryggisúttekt, vegna nýrrar viðbyggingar, hafi legið fyrir eftir að starfsemi hófst aftur á Stuðlum eftir bruna sem varð þar árið 2024. Hafi slíkt vottorð ekki legið fyrir fór umboðsmaður fram á skýringar á því hvernig það samræmdist ákvæðum laga og reglugerða sem legðu þær skyldur á íslenska ríkið að þau börn sem séu vistuð á Stuðlum séu þar í húsnæði sem uppfylli allar kröfur um öryggi.
Bruninn varð í október 2024 en í honum lést 17 ára piltur sem var í vistun á Stuðlum og starfsmaður slasaðist.
Sjá einnig: Fer fram á svör um öryggismál á Stuðlum og hvort reglur hafi verið brotnar
Framkvæmdasýslan
Athuguninni er nú lokið. Í bréfi umboðsmanns til Barna- og fjölskyldustofu segir að stofnunin hafi vísað til þess að samkvæmt byggingarreglugerð beri byggingarstjóri fyrir hönd eiganda mannvirkis eða eigandi þess ábyrgð á að óska eftir öryggisúttekt áður en það sé tekið í notkun. Húsnæði Stuðla sé í eigu Framkvæmdasýslunnar – Ríkiseigna (FSRE) og leigi Barna- og fjölskyldustofa það af Framkvæmdasýslunni. Skyldan til þess að óska eftir öryggisúttekt hafi þannig hvílt á Framkvæmdasýslunni eða byggingarstjóra fyrir hennar hönd.
Barna- og fjölskyldustofa óskaði í desember 2025 eftir upplýsingum frá Framkvæmdasýslunni hvort að ekki lægju örugglega fyrir öll leyfi og vottorð varðandi húsnæðið. Engin efnisleg svör bárust.
Í febrúar á þessu ári, eftir að stofnunin fékk skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um húsnæði Stuðla til yfirlestrar, varð ljóst að ekki lægju allar úttektir fyrir eftir breytingar sem voru gerðar á húsnæðinu árið 2021. Í kjölfarið kom Barna- og fjölskyldustofa því á framfæri við mennta- og barnamálaráðuneytið að hún teldi ekki forsvaranlegt að vera sett í þá stöðu að bera ábyrgð á starfsemi Stuðla ef ekki lægju fyrir tilskilin leyfi og úttektir og óskaði eftir leiðbeiningum um framhaldið. Ráðuneytið átti í kjölfarið í samskiptum við Framkvæmdasýsluna um málið.
Óheimil
Byggingarfulltrúi Reykjavíkur tilkynnti síðan Barna- og fjölskyldustofu og Framkvæmdasýslunni í maí síðastliðnum að notkun á húsnæði Stuðla væri óheimil þar sem engin öryggisúttekt lægi fyrir. Var þess krafist að ráðist yrði í tilteknar aðgerðir til bráðabirgða til þess að heimilt væri að nýta húsnæðið undir starfsemi Stuðla. Leyfi var veitt til bráðabirgða eftir að mönnun var aukin en sú ákvörðun byggði á hættumati brunahönnuðar. Frest til að setja upp nýjar hurðir og fá öryggisúttekt átti að veita þegar upplýsingar um áætlaðan afhendingartíma hurðanna bærust.
Barna- og fjölskyldastofa svaraði þeirri spurningu umboðsmanns Alþingis um hvernig það samrýmdist skyldum stofnunarinnar að vista börn í húsnæði sem mögulega uppfyllti ekki öryggis- og hollustukröfur, með því að ítreka að stofnunin væri leigutaki húsnæðisins og rekstraraðili Stuðla en Framkvæmdasýslan væri eigandi húsnæðisins og hafi þannig borið ábyrgð á að afla umræddrar öryggisúttektar.
Ábyrgð
Umboðsmaður hefur lokið athugun sinni í ljósi þess að byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar hafi veitt leyfi fyrir því að húsnæði Stuðla verði nýtt fyrir starfsemina.
Umboðsmaður telur athugunina hins vegar gefa tilefni til að benda Barna- og fjölskyldustofu sérstaklega á að það sé hún sem samkvæmt lögum beri ábyrgð á starfsemi Stuðla, þar með talið vistun barna þar. Sú ábyrgð standi óhögguð þótt Framkvæmdasýslan eigi húsnæðið og hafi borið ábyrgð á að afla öryggisúttektar fyrir það. Gögn málsins bendi til að þar sem engin slík úttekt hafi legið yfir eftir breytingar á húsnæðinu 2021 hafi notkun þess verið óheimil þar til að leyfi var veitt af byggingarfulltrúa í maí 2026, í kjölfar bráðabirgðaráðstafana sem gripið var til að hans kröfu. Bendir umboðsmaður á það hafi verið þremur mánuðum eftir að Barna- og fjölskyldustofa hafði fyrst samband við Mennta- og barnamálaráðuneytið þegar ljóst var að notkun húsnæðisins væri líklega óheimil.
Þannig hafi Barna- og fjölskyldustofa haldið starfseminni úti í þrjá mánuði þótt grunur, sem var loks staðfestur, væri til staðar um að húsnæðið uppfyllti ekki öryggiskröfur.
Telur umboðsmaður að hluti af ábyrgð Barna- og fjölskyldustofu á starfsemi Stuðla sé að ganga úr skugga um að allur aðbúnaður uppfylli öryggiskröfur og að ef svo sé ekki að stöðva það að starfsemin fari fram í óöruggu húsnæði:
„Við mat á viðeigandi viðbrögðum við slíkar aðstæður verður að hafa í huga að um er að ræða vistun barna í viðkvæmri stöðu sem þar að auki eru svipt frelsi sínu í lokuðu úrræði á ábyrgð ríkisins.“
Bréf umboðsmanns er einnig sent til Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra með áréttingu um að ráðuneyti hennar beri líka ábyrgð á að grípa til aðgerða við aðstæður eins og um ræði í þessu máli.