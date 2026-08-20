Kristján Berg birtir nýtt myndband eftir reiðilesturinn í sumar: „Ég segi bara takk Hildur og þið sem vinnið með henni“

Kristján Berg Ásgeirsson, oft kenndur við Fiskikónginn, vakti athygli fyrr í sumar þegar hann kom fram með harkalega gagnrýni á Reykjavíkurborg vegna framkvæmda við verslun sína á Sogavegi.
Þá sagðist hann hafa fengið nóg af „valdníðslu og græðgi“ borgarstarfsmanna og fullyrti að verið væri að klekkja á sér. Nú kveður hins vegar við allt annan tón hjá Kristjáni. Hann hrósar borgaryfirvöldum og Hildi Björnsdóttur borgarstjóra eftir að lausn fannst á málinu og segir framkvæmdirnar hafa verið unnar í samráði við sig, með þeim afleiðingum að margar milljónir hafi sparast.
Forsaga málsins er sú að Kristján lét ráðast í umfangsmiklar framkvæmdir við Fiskikónginn á Sogavegi eftir að verslunin var stækkuð fyrr á árinu. Meðal annars lét hann steypa bílaplan við verslunina, með hita, niðurföllum og tilheyrandi frágangi.
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Kristján sagði hins vegar að Reykjavíkurborg hygðist láta saga hluta af nýsteypta svæðinu upp og ráðast þar í nýjar framkvæmdir.
„Það á að gera þetta einungis til þess að klekkja á mér og til þess að geta sent mér feitan reikning fyrir framkvæmdunum,“ sagði Kristján á sínum tíma.
Hann var ómyrkur í máli í garð borgarinnar og taldi ákveðna starfsmenn hennar beita sig yfirgangi. „Valdníðslan og græðgin er að fara með borgarstarfsmenn,“ sagði Kristján meðal annars og bætti við að það „syði“ á sér vegna málsins.
Kristján hafði samband við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra vegna málsins og sagði hana hafa svarað sér strax og heitið því að skoða málið. „Ég treysti því,“ sagði hann þá.
Kristján birti í morgun nýtt myndband á Facebook-síðu sinni þar sem sjá má að ýmislegt hefur gerst frá því fyrir um mánuði síðan. Í færslu sem hann birtir með segir Kristján:
„Takk Hildur og hennar fólk sem stjórnar Reykjavíkurborg í dag. Þessi stúlka er greinilega með bein í nefinu og vit í kollinum,” segir Kristján en í myndbandinu fer hann yfir það sem gerst hefur á svæðinu undanfarnar vikur. „Þeir ætluðu að rífa þetta allt upp og steypa aftur, sem betur fer gerðu þeir það ekki,“ segir hann meðal annars og hrósar borginni fyrir að vinna málið í samráði við hann. Með því hafi milljónir sparast.
„Núna væri rétt að nota þá peninga í að laga það sem þarf að laga, já eða jafnvel kaupa leiktæki fyrir börnin eða gefa öldruðum betri umönnun. Takk Reykjavík. Þið getið verið mannleg við okkur atvinnurekendur en ekki uppfull af hroka og yfirgangi, eins og ég hef margsinnis rekið mig á í gegnum 37 ára starfsferil og samskiptum við borgina. Núna var þetta tiltekna verk unnið eins og á að vinna hlutina,” segir Kristján en hann klykkir út í myndbandinu með eftirfarandi orðum:
„Ég segi bara takk Hildur og þið sem vinnið með henni. Ég er bara hrærður.“