Ísland orðið dýrara en Sviss – Kjöt, bílar og húsnæði sérstaklega dýrt

Verðlag á Íslandi er orðið hærra en í Sviss. Sviss hefur um árabil verið dýrasta land Evrópu.
Þetta kemur fram í nýjum tölum Eurostat eins og miðillinn Interia Biznes greinir frá.
Samkvæmt greiningunni er Ísland nú orðið 3 prósentum dýrara en Sviss. Þetta þýðir að Íslendingar þurfa að greiða meira fyrir vörur og þjónustu og ferðalög til Íslands eru mun dýrari en áður.
Verðlag á Íslandi er gríðarlega hátt miðað við meðaltal ESB ríkja. Ísland er 84 prósent dýrara. Þegar litið er aftur í tímann hefur verðlag á Íslandi vanalega verið um 42 prósent hærra en meðaltal ESB ríkja.
Kjöt, bílar og húsnæði dýrt
Í greiningunni kemur fram að talsverður munur sé á vöruflokkum þegar kemur að verðlagi. Matvæli, sérstaklega kjöt, er dýrt á Íslandi. En einnig bílar, ýmis þjónusta og húsnæði.
Bent er á ýmsa þætti sem valda háu verðlagi á Íslandi, svo sem smæðin, flutningskostnður og skortur á samkeppni í mörgum geirum. Ísland er með há meðallaun en það þýði ekki að kaupmáttur sé sterkur. Verðmunurinn er hærri en launamunurinn.
Nýlegt vandamál er stóraukin ferðaþjónusta á undanförnum árum. Þetta hafi vissulega spýtt fjármagni inn í þjóðarbúið en einnig valdið gríðarlegu álagi, til að mynda á húsnæðismarkaðinn og samgönguinnviði.