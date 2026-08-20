Höfnuðu því að nýta fjármagn frekar fyrir fötluð börn en að hækka laun bæjarfulltrúa

Nokkuð var deilt á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar í morgun um laun kjörinna fulltrúa og gengu bókanir á víxl á milli meiri- og minnihluta. Vildi minnihlutinn að nýleg hækkun þeirra yrði dregin til baka en meirihlutinn tók ekki undir það. Felldi meirihlutinn tillögu minnihlutans um að fjármagn sem færi í launahækkunina yrði frekar nýtt í tímabundna fjölgun plássa í skammtímavistun fyrir fötluð börn. Samþykkti meirihlutinn að fjármagna plássin með öðrum leiðum. Gagnrýndi minnihlutinn í kjölfarið meirihlutann fyrir að standa fyrir óhóflegum launahækkunum til kjörinna fulltrúa Reykjanesbæjar.
Á fundinum var rætt um fyrirhugað aukið samstarf Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Voga um tímabundna fjölgun plássa í skammtímavistun barna í Heiðarholti, í Suðurnesjabæ.
Í bókun Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttur, fulltrúa Framsóknarflokks og Guðnýjar Birnu Guðmundsdóttur fulltrúa Samfylkingarinnar, sem eru í minnihluta en störfuðu saman í meirihluta á síðasta kjörtímabili, er þessum áformum fagnað.
Segja þær um mikilvægt mál fyrir fjölskyldur fatlaðra barna að ræða og minna á að fyrr á árinu, í þeirra tíð í meirihluta, hafi verið samþykkt að bæta 25 prósent auka stöðugildi við í Heiðarholti til að fjölga plássum. Um 20 börn séu á biðlista eftir skammtímavistun og um helmingur þeirra komi frá Reykjanesbæ. Með þessari tímabundnu lausn skapist tækifæri til að mæta fleiri börnum og auka þjónustu við þau sem nú þegar njóti hennar. Um sé að ræða mikilvægt skref í þeirri vinnu sem hafi farið í gang á síðasta kjörtímabili með það að markmiði að draga úr því mikla álagi sem skortur á þjónustu geti lagt á fjölskyldur fatlaðra barna.
Laun
Halldóra Fríða og Guðný Birna lögðu síðan til að fjármagna hlut Reykjanesbæjar í fjölgun plássa, 8.325.005 króna á árinu 2026, yrði fallið verði frá launahækkunum kjörinna fulltrúa sem tóku gildi um síðustu mánaðamót og að fjármagnið nýtt þess í stað í:
„Þessa mikilvægu þjónustu við börn og fjölskyldur.“
Gunnlaugur Kárason fulltrúi Miðflokksins og formaður bæjarráðs og Kristján Pétur Kristjánsson og Alexander Ragnarsson fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, en flokkarnir tveir mynda meirihluta í bæjarstjórn Reykjanesbæjar, svöruðu með bókun þar sem þeir tóku undir orð minnihlutans um mikilvægi þjónustunnar. Þeir voru hins vegar ekki tilbúnir til að samþykkja að fallið yrði frá launahækkun kjörinna fulltrúa og að fjármagnið yrði þess í stað nýtt í að fjármagna hlut Reykjanesbæjar í fjölgun plássa í skammtímavistuninni. Sögðu þeir að unnið væri að þarfagreiningu vegna þjónustu bæjarins við fötluð börn sem myndi leggja grunn að stefnumörkun í málaflokknum til framtíðar.
Að hækka laun
Raunar var tilefni þess að þessi áform um tímabundna fjölgun plássa í skammtímavistuninni í Suðurnesjabæ voru tekin til umræðu á fundi bæjarráðs, beiðni velferðarráðs bæjarins um að hlutur Reykjanesbæjar yrði bætt við fjárhagsáætlun þessa árs með viðauka.
Bæjarráð samþykkti það samhljóða en meirihlutinn felldi hins vegar tillögu minnihlutans um að þessi viðauki yrði fjármagnaður með því að draga til baka launahækkun kjörinna fulltrúa. Samþykkti meirihlutinn gegn mótatkvæðum minnihlutans að þessar 8.325.005 krónur yrðu teknar af útsvarstekjum sem væru umfram fjárhagsáætlun.
Umræðum um launamál kjörinna fulltrúa í Reykjanesbæ var hins vegar ekki lokið á fundinum og fleiri bókanir áttu eftir að bætast við.
Meirihlutinn lagði fram svar við fyrirspurn minnihlutans frá fundi bæjarráðs þann 23. júní síðastliðinn. Minnihlutinn spurði þá á hvaða fundi eða með hvaða formlega hætti pólitísk ákvörðun hafi verið tekin um að aflétta frystingu launa kjörinna fulltrúa sem gilt hafi frá 2023.
Sjá einnig: Bæjarfulltrúar í Reykjanesbæ þiggja ekki launahækkun - „Þarf að þora að taka svona ákvarðanir“
Forsendur
Meirihlutinn vildi meina að fyrirspurninni hefði þegar verið svarað en að hún byggði á röngum forsendum. Launakjör kjörinna fulltrúa fylgi gildandi samþykktum sem tengi þau við þingfararkaup og stjórnsýslan framkvæmi þær reglur þegar breytingar verði. Engin sérstök ákvörðun hafi því verið tekin af hálfu meirihlutans. Hefði hins vegar átt að víkja frá gildandi reglum og frysta launin hefði þurft sérstaka ákvörðun þar að lútandi.
Minnihlutinn spurðist einnig fyrir um hvort meirihlutinn telji að rétt sé, við núverandi fjárhagsaðstæður og á sama tíma og stöðugt sé kallað eftir aðhaldi í rekstri sveitarfélagsins, að fyrsta stóra ákvörðunin um kjör kjörinna fulltrúa sé hækkun á eigin launum og umrædd hækkun sé gerð á miðju ári og ekki gert ráð fyrir henni innan fjárhagsáætlunar ársins.
Meirihlutinn svaraði því til að ein af forsendum fyrir fjárhagsáætlunargerð ársins 2026 hafi verið hækkun allra launa um fjögur prósent og þar með laun fyrir nefndarstörf. Ef reiknuð séu nefndarlaun fyrir bæjarstjórn og öll ráð fyrir 1. júlí til 31. desember 2026, miðað við hækkun 1. júlí, geri það 80.231.254 krónur, með launatengdum gjöldum. Á móti komi ónýttar fjárheimildir bæjarstjórnar og ráða sem þann 1. júlí hafi numið 86.476.706 krónum. Hækkunin sé því innan fjárheimilda.
Ábyrgð
Þær Halldóra Fríða og Guðný Birna lögðu þá fram bókun þar sem þær sögðu að samkomulagið frá 2023 hafi verið heiðursmannasamkomulag í bæjarráði um að frysta laun kjörinna fulltrúa um óákveðinn tíma og taka ekki inn árlega hækkun sem tengist hlutfalli af þingfararkaupi. Sú ákvörðun hafi verið tekin af bæjarráði í heild sinni með það að markmiði að sýna hófsemi og ábyrgð. Þrátt fyrir að þingfararkaup taki breytingum árlega hafi ekki verið talið sjálfgefið að laun kjörinna fulltrúa sveitarfélagsins ættu að hækka í samræmi við það..
Sögðu þær það misskilning að um sérstaka ákvörðun sé að ræða. Minntu þær sömuleiðis á að Margrét Þórarinsdóttir sem á síðasta kjörtímabili sat í bæjarráði fyrir hönd Umbótar, en gerir það nú fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins hafi á fundi bæjarráðs í júlí 2025 lagt sérstaka áherslu á þetta samkomulag og að með því hafi kjörnir fulltrúar lagt sitt af mörkum við að styrkja rekstur bæjarins. Margrét sat ekki fundinn í morgun en áðurnefndur Alexander Ragnarsson er varafulltrúi Sjálfstæðismanna í bæjarráði og sat fundinn í stað Margrétar.
Halldóra Fríða og Guðný Birna sögðu launahækkun ekki óhjákvæmilega afleiðingu þess að þingfararkaup hækki. Það geti einnig verið pólitísk ákvörðun að láta slíka breytingu ekki ná yfir laun kjörinna fulltrúa. Vegna samkomulagsins frá 2023 hafi laun bæjarfulltrúa ekki hækkað til samræmis við hækkun þingfararkaups árin 2024 og 2025. Hafi átt að falla frá samkomulaginu hefði verið eðlilegra að leggja fram tillögu um afléttingu frystingar fyrir bæjarráð til afgreiðslu.
Samt hækkun
Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Miðflokks, sem tók við eftir kosningar í vor, hefur lagt niður menningar- og þjónusturáð, stjórn eignasjóðs, lýðheilsuráð og sjálfbærniráð bæjarins, en Halldóra Fríða og Guðný Birna segja að þrátt fyrir það bjóði meirihlutinn upp á hækkun á launum kjörinna fulltrúa upp á um 15 milljónir króna. Föst laun og nefndarlaun hækki um 21 prósent sem sé langt umfram launaþróun á almennum og opinberum vinnumarkaði.
Föst mánaðarlaun formanns bæjarráðs og greiðslur til hans eingöngu vegna bæjarráðsfunda hækki um 65 prósent eða um 460 þúsund krónur á mánuði, rúmar 5,5 milljónir á ári.:
„Þetta er í algeru ósamræmi við það að ætla að fara betur með almannafé. Í fyrsta skipti í sögu Reykjanesbæjar er búið að gera starf formanns bæjarráðs að fullu starfi.“
Það að finna svigrúm innan fjárheimilda sveitarfélagsins þýði ekki að eyða þurfi öllu fjármagni sem til sé og allra síst að nýta það til eigin launahækkana. Ábyrg fjármálastjórn felist í forgangsröðun, hófsemi og að nýta fjármuni þar sem þörfin sé mest. Þegar hægt sé að velja á milli verulegrar hækkunar eigin launa, að skila jákvæðu og sterku ársuppgjöri bæjarsjóðs eða nýta fjármuni í brýn verkefni með hag íbúa að leiðarljósi eigi eigin kjör alltaf að mæta afgangi.
Sögðu Halldóra Fríða og Guðný Birna að lokum að meirihlutinn hafi verið duglegur að slá um sig með 10 milljóna króna „hagræðingu“ með því að leggja niður fjórar nefndir og stofna eina nýja. Með þessari ákvörðun um hækkun eigin launa um 15 milljónir sé strax kominn 5 milljóna halli og þá sé ekki meðtalinn allur sá kostnaður sem búið sé að verja í að stækka skrifstofu bæjarstjóra.
Meirihlutinn svaraði þessu með stuttri bókun þar sem lítið var gefið fyrir þessi orð minnihlutans en þó litlu svarað með beinum hætti:
„Það hefði farið betur á því að minnihlutinn hefði haft sambærilegar áhyggjur af launakostnaði kjörinna fulltrúa á síðasta kjörtímabili, vegna greiðslna einstaka kjörinna fulltrúa og umfangs nefndarlauna. Þá hefði jafnframt verið rétt að ganga frá nauðsynlegum breytingum á reglum um launagreiðslur til kjörinna fulltrúa, hafi ætlunin verið að þær ákvarðanir sem þá voru teknar skyldu gilda til framtíðar.“