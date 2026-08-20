Gunnhildur lýsir óboðlegu ástandi á bráðamóttökunni: „Klukkan var 05:30 þegar mér var loksins vísað heim“

Gunnhildur Erla Davíðsdóttir, verkefnastjóri Rekstrarsviðs Íslandshótela, gagnrýnir harðlega aðstæður á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Gunnhildur þurfti að leita þangað á þriðjudagskvöldið og var vísað heim á miðvikudagsmorgun eftir tvær stuttar skoðanir.
Gunnhildur vekur athygli á þessu í aðsendri grein á vef Vísis.
Í grein sinni tekur hún fram að starfsfólkið eigi alla hennar virðingu en að kerfið sé einfaldlega komið að þolmörkum. Kveðst hún eiga erfitt með að sætta sig við að þær aðstæður sem hún varð vitni að teljist ásættanleg heilbrigðisþjónusta á Íslandi.
Beið og beið og beið
Hún lýsir því að hún hafi mætt á bráðamóttökuna klukkan 23:30 á þriðjudagskvöld þar sem hún gekkst meðal annars undir blóðprufu, hefðbundnar mælingar og ómskoðun auk þess sem læknir skoðaði hana.
„Hver þessara samskipta tók í mesta lagi 5–7 mínútur. Á milli þeirra beið ég. Og beið. Og beið. Klukkan var orðin 05:30 þegar mér var loksins vísað heim.“
Gunnhildur segir að biðin hafi ekki verið þægileg og hún hafi þurft að gera sér að góðu að sitja á grjóthörðum bekkjum í biðstofunni eða brakandi stól úti í horni inni á deildinni. Bendir hún jafnframt á að þar hafi hún verið umkringd rúmum þar sem sjúklingar lágu á göngunum og reyndu að sofa.
„Stingandi björt lýsingin sést líklega úr geimnum. Fólk var veikt, þreytt og í verkjum. Þetta er bráðamóttakan í Fossvogi. Stærsta bráðamóttaka landsins, sem sinnir að meðaltali um 200 sjúklingum á dag.”
Frábært starfsfólk en óboðlegar aðstæður
Sem fyrr segir var Gunnhildi hleypt heim þegar klukkan var langt gengin sex til þess eins að vakna klukkan níu og fara í sneiðmyndatöku.
„Skárri kostur sem ég valdi sjálf þar sem hinn var að reyna að hvílast til 08:00 á hörðum biðstofubekkjunum. Ég mætti nokkrum mínútum fyrir kl. 10:00. Hefðbundnar mælingar. Blóðprufa kl. 12:00 og sneiðmynd kl. 12:40. Og svo beið ég aftur. Ég fékk loksins svör kl. 14:40. Þá var dagurinn nánast liðinn og ég þurfti að drífa mig heim til að ná í dætur mínar í leikskólannn – varla nægur tími á milli til að stoppa í búð á leiðinni.”
Gunnhildur tekur skýrt fram að starfsfólkið á deildinni eigi skilið alla hennar virðingu, hvort sem um er að ræða lækna, hjúkrunarfræðinga eða annað starfsfólk sem reynir að halda kerfinu gangandi við, að því er virðist, óboðlegar aðstæður.
„Þau eru ekki vandamálið. Þau eru fólkið sem er að glíma við vandamálið á hverjum degi. Og árið 2025 varð æ erfiðara að halda því fram að þetta sé bara einstök slæm nótt eða óheppileg upplifun eins sjúklings.”
Eigum að geta gert bæði
Í grein sinni rifjar hún upp að í febrúar 2025 hafi verið tilkynnt að varnartengdur stuðningur Íslands við Úkraínu yrði aukinn úr einum og hálfum milljarði í 3,6 milljarða króna og að á sama tíma hafi verið unnið að stækkun bráðamóttökunnar í Fossvogi, þar sem ráðgert var að bæta við um 700 fermetrum og 20 rúmum.
„Þetta er ekki eðlilegt heilbrigðiskerfi. Þetta er kerfi sem er að kikna undan eigin álagi.“
Gunnhildur spyr í framhaldinu hvar forgangsröðun stjórnvalda liggi. Hún leggur þó áherslu á að gagnrýnin snúist ekki um að Ísland eigi að hætta stuðningi við Úkraínu.
„Ég er ekki að segja að við eigum ekki að hjálpa fólki í stríði. Ég er ekki að segja að Ísland eigi ekki að standa með Úkraínu. Ég er að segja að við verðum að geta gert bæði.“
Hún segir málið ekki snúast um að velja á milli góðra málefna heldur forgangsröðun. Ísland sé eitt ríkasta land heims og búi yfir frábæru heilbrigðisstarfsfólki, en kerfið styðji ekki nægilega við það.
„Þetta á ekki að vera eðlilegt. Þetta á ekki að vera ásættanlegt og þetta á ekki að vera það besta sem við getum boðið upp á. Það hlýtur að vera til betri leið til að reka heilbrigðiskerfið okkar.“