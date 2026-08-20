Grunnskólakennari biður þjóðina afsökunar á niðurstöðum PISA

Hjálmar Bogi Hafliðason kennari biður þjóðina afsökunar vegna niðurstaðna í PISA-könnunum. Hann segir þó að skýrsla PISA segi mun meira en stigataflan og bendir á að íslenskir nemendur séu almennt ánægðari með lífið en nemendur í öðrum OECD löndum.
Gera má ráð fyrir að afsökunarbeiðni grunnskólakennarans megi rekja til orða Hauks Arnþórssonar stjórnsýslufræðings sem sagði fyrr í vikunni að grunnskólakennarar skulduðu þjóðinni afsökunarbeiðni fyrir að kenna nemendum minna og verr en aðrar þjóðir.
Sjá einnig: Haukur segir íslenska grunnskólakennara skulda þjóðinni afsökunarbeiðni
Því var harðlega svarað af Ragnari Þór Péturssyni, fyrrum formanni Kennarasambandsins, sem sagði að stjórnsýslufræðingar ættu að gera slíkt hið sama.
Sjá einnig: Ragnar Þór svarar Hauki fullum hálsi og vill að hann biðjist afsökunar
Hjálmar Bogi, sem er einnig fyrrverandi forseti sveitarstjórnar Norðurþings, tekur mildar til orða en Ragnar Þór en biðst ekki afsökunar á slælegum niðurstöðum í námi heldur öðrum þáttum sem PISA tók fyrir:
„Okkur íslenskum grunnskólakennurum hefur verið bent á að það „vanti allt lítillæti“ hjá okkur og að við þurfum að biðja þjóðina afsökunar vegna niðurstaðna PISA. En nýjar niðurstöður PISA birtast okkur í upphafi september,“ segir hann og birtir svo eftirfarandi afsökunarbeiðni:
„Kæra þjóð.
Fyrirgefið okkur að íslenskir nemendur upplifa að þeir tilheyri skólanum meira en nemendur á hinum Norðurlöndunum og í OECD. Rúmlega 80% íslenskra nemenda segjast upplifa að þeir tilheyri skólanum.
Fyrirgefið okkur að 91% nemenda segja kennara sína vingjarnlega, 89% segja þá sýna sér virðingu og 80% telja kennara hafa áhuga á vellíðan þeirra.
Við biðjumst sérstaklega afsökunar á eineltinu. Eða öllu heldur skortinum á því í samanburði PISA. Íslenskir nemendur upplifa minna einelti en nemendur í hverju einasta öðru Norðurlandanna og minna en OECD að meðaltali.
Svo er þetta með öryggið. 86–89% íslenskra nemenda telja sig örugga í og á leið í skóla. Þar erum við líka yfir OECD-meðaltali. Við biðjumst velvirðingar á því.
Við verðum einnig að biðjast afsökunar á þrautseigjunni. Þar eru íslenskir nemendur í 5. sæti meðal OECD-ríkjanna og vel yfir hinum Norðurlöndunum sem tóku þátt í mælingunni. Þeir eru jafnframt yfir OECD-meðaltali í streituþoli, tilfinningastjórnun og skörungsskap.
Og til að kóróna ósköpin eru íslenskir 15 ára nemendur ánægðari með lífið en OECD-nemendur að meðaltali.
Við kennarar hörmum þetta allt innilega.
En í fullri alvöru:
Niðurstöður íslenskra nemenda í lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúruvísindalæsi eru áhyggjuefni. Þær kalla á gagnrýna umræðu, rannsóknir og aðgerðir. Enginn ábyrgur kennari ætti að gera lítið úr því.
En PISA-skýrslan sjálf segir miklu stærri sögu en eina stigatöflu. Hún mælir líka líðan, tengsl, öryggi, einelti, félags- og tilfinningafærni og jöfnuð. PISA er enda ætlað að gefa heildarmynd af stöðu menntakerfa, ekki einkunn fyrir einstaka kennara eða skóla.
Það væri því kannski nær að við slepptum bæði sjálfshólinu og afsökunarbeiðninni.
Skoðum það sem gengur illa. Lærum af því. Gerum betur.
En skoðum líka það sem íslenskir skólar gera framúrskarandi vel og byggjum umræðuna á þeim staðreyndum.
Það væri nefnilega dálítið sérstök stjórnsýsla að krefjast afsökunarbeiðni fyrir hálfa skýrsluna eftir að hafa aðeins lesið hinn helminginn.“