Ferðamenn gefa skít í skiltin og ganga út á hraunið – „Fávitar“

Ferðamenn ganga á hrauninu nálægt Grindavík þrátt fyrir að það sé hættulegt og bannað. Hundsaðar eru viðvaranir á skiltum sem eru þó bæði á íslensku og ensku.
Í tilkynningu frá Ísólfsskála (á ensku Volcano Skali) á samfélagsmiðlinum Reddit eru ferðamenn hvattir til að fylgja þeim reglum sem gilda við hraunið, sem rann í jarðhræringunum við Grindavík á undanförnum árum. Birt er ljósmynd sem sýnir að ferðamenn fylgja ekki reglunum heldur ana út á hraunið.
„Að fylgja reglunum verndar bæði þig og umhverfið gegn skaða. Þetta gerir upplifunina ánægjulegri fyrir alla og setur færri í hættu, þar á meðal þá sem annars þyrftu að gæta ferðamannastaða,“ segir í tilkynningunni.
Bent er á skili þar sem kemur fram að óheimilt er að ganga á hrauninu, henda hlutum í hraunið, krota eða krafsa í það. Þá er einnig bent á mögulegt gashættusvæði.
Hefur færsla Ísólfsskála fengið nokkur viðbrögð. Þakka margir fyrir brýninguna.
„Ég var þar fyrir tveimur dögum. Frá hryggnum hægra megin, aðeins um tveimur kílómetrum lengra upp hraunbreiðuna, sá ég virkan rjúkandi/reyk/gufu á sumum stöðum,“ segir einn. „Ég komst nálægt svæðinu sem sést hér nálægt þessu útsýnisstað, en treysti mér alls ekki til að snerta það eða standa á því. Allir sem ég sá þar á þeim tíma voru að gera slíkt hið sama; halda sig frá þessu.“
„Þegar við vorum þarna voru nokkrir mjög hrokafullir fullorðnir einstaklingar að trampa á hrauninu. Fávitar,“ segir annar.