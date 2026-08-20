Fékk áfall þegar hún sá framan í brotaþola Reykholtsmálsins - „Hann var hræddur“

Dóttir brotaþola í Reykholtsmálinu og barnsmóðir hans gáfu skýrslu fyrir dómi í dag og lýstu því hvernig var ástatt hjá brotaþola þegar hann kom til Möltu.
Var mjög hræddur og er það enn
Áður en brotaþoli lenti á Möltu hafði dóttir hans, sem er þar búsett, fengið símtal frá yfirmönnum brotaþola sem höfðu áhyggjur af honum. Ekkert hafði heyrst frá brotaþola í nokkra daga. Dóttirin bað yfirmennina um að hafa samband við lögreglu og hafði svo sjálf samband við vini föður síns sem hann hafði verið í reglulegum samskiptum við.
Nokkrum klukkustundum síðar fékk hún símtal frá móður sinni sem sagði að brotaþoli væri fyrir utan hjá henni og væri ekki í góðu ástandi.
„Ég ók með hraði til móður minnar,“ sagði dóttirin sem sá strax þegar hún kom inn á heimilið að faðir hennar var í slæmu ástandi. Hún hringdi eftir sjúkrabíl og hafði svo samband við lögreglu.
Hún segir að faðir hennar hafi átt erfitt með að tjá sig. Hann var sljór og verulega kvalinn svo lögregla gat ekki fengið skýra lýsingu frá honum á málsatvikum.
Hann náði þó að gera grein fyrir því að hann hefði orðið fyrir árás og verið frelsissviptur. Nefndi hann þrjá einstaklinga á nafn og sagði þá meðal gerenda sinna. Þetta voru ákærði Sigurður Gunnar Ásgeirsson, dóttir hans Ingunn Rut og tengdasonurinn Andri Már Mortensen Sigurðarson.
„Hann var mjög hræddur, í gegnum allt þetta var hann skelfingu lostinn.“
Á sjúkrahúsinu var brotaþoli ólíkur sjálfum sér, slappur og veikburða. Hann átti erfitt með tal og var hvorki sjálfum sér líkur í fasi né útliti.
Aðspurð um líðan brotaþola eftir atvikin segir dóttirin:
„Hann er haldinn ofsóknarbrjálæði. Hann er hræddur, glímir við stöðugar kvalir vegna kjálkans, getur ekki nært sig, fær martraðir, á erfitt með svefn og er stöðugt að horfa yfir öxlina á sér. Og til að bæta því við þá óttast hann enn að einhver sé að fara að koma til að vinna mér mein eins og honum hafði verið hótað. Hann óttast enn að það muni gerast.“
Kjálkinn á röngum stað
Barnsmóðir brotaþola segist hafa verið sofandi þann 23. apríl þegar brotaþoli mætti að heimili hennar í kringum miðnætti. Hún vaknaði við dyrabjölluna og kíkti út um gluggann til að kanna hver væri þar á ferðinni. Þegar hún spurði hver væri þarna fékk hún veiklulegt svar: „Þetta er ég, opnaðu dyrnar.“
Hún hleypti brotaþola inn. Hann gekk hægt. Til að byrja með var of dimmt til að barnsmóðirin gæti séð framan í hann en þegar þau voru komin inn í setustofu fékk hún áfall.
„Kjálkinn á honum var aflagaður, hann var ekki á réttum stað og andlitið á honum var ekki eðlilegt. Hann bað mig að hjálpa sér að setjast niður og svo missti hann meðvitund.“
Síðust til að gefa skýrslu í dag var eiginkona ákærða, Sigurðar Gunnars. Hún er af erlendum uppruna og naut aðstoðar túlks. Fyrr í dag hafði staðið til að vitnið gæfi skýrslu í gegnum fjarfundabúnað en svo heyrðist karlmannsrödd í bakgrunni hjá vitninu og þótti viðstöddum í dómsal ljóst að þarna væri Sigurður Gunnar viðstaddur. Var vitnið því beðið að mæta í eigin persónu fyrir dóm. Það gerði hún og var Sigurður Gunnar með henni og fylgdist með.
Vitnið baðst undan vitnaskyldu hvað varðaði eiginmann sinn, stjúpdóttur og tengdason en tók þó fram að eiginmaður hennar væri saklaus.
Hún vildi sem minnst tjá sig um önnur atriði málsins og sagðist ýmist ekkert vita eða ekkert muna. Vísaði hún til þess að nokkru áður en atvik máls áttu sér stað hefði hún gengist undir aðgerð og því verið meira og minna rúmliggjandi á þessum tíma. Borin voru undir hana skilaboð á WhatsApp milli hennar, móður hennar og sonar. Vildi vitnið ekki tjá sig og sagðist ekki muna. Hún hafi þurft að liggja inni á geðdeild og eigi erfitt með að muna hluti síðan. Var ljóst af fasi vitnisins að skýrslugjöfin reyndist henni þungbær.