Engar eignir í þrotabúum veitingastaða í Smáralind – Hatrammar deilur og harðar ásakanir

Í Lögbirtingablaðinu í dag birtust tilkynningar um skiptalok tveggja félaga sem ráku veitingastaði í Smáralind. Um er að ræða félögin Búsenda ehf. og OL Restaurant & Sportbar ehf.
Félögin ráku veitingastaðina Grillhúsið og Sport og Grill í Smáralind en stöðunum var lokað í fyrra og félögin úrskurðuð gjaldþrota.
Samkvæmt tilkynningunni í Lögbirtingablaðinu var skiptum lokið í OL Restaurant & Sportbar ehf. 18. ágúst og fundust engar eignir í búinu. Lýstar kröfur voru rétt tæplega 170 milljónir króna.
Í fyrirtækjaskrá Skattsins eru skráðir eigendur félagsins þeir Elís Árnason og Þórhallur Arnórsson. Málið er þó ekki svo einfalt eins og vikið verður hér að neðan. Hvor um sig er skráður fyrir 35% eignarhlut í óbeinu eignarhaldi með óbeint ákvörðunarvald.
Skiptalok í Búsenda ehf voru einnig 18. ágúst án þess að greiðsla fengist upp í lýstar kröfur, engar eignir fundist í búinu og lýstar kröfur voru 207.727.423 kr. Skráðir eigendur eru þeir Jóhannes Birgir Skúlason og Helgi Magnús Hermannsson. Er hvor um sig skráður fyrir 50% eignarhlut og höfðu beint atkvæðavægi og ákvörðunarvald.
Elís fékk ekki greitt fyrir staðina
Elís Árnason rak um skeið Cafe Adesso og Sport & Grill í Smáralind en þeir Helgi Magnús Hermannsson og Jóhannes Birgir Skúlason keyptu staðina haustið 2024. Í nóvember árið 2025 birti Elís harðorða yfirlýsingu þar sem hann sakaði þá Helga og Jóhannes um svik og pretti. Fullyrði hann að hann sjálfur og aðrir fyrrverandi eigendur staðanna tveggja hefðu ekki fengið greitt fyrir söluna. Sagði hann að kröfur yrði gerðar á nýju eigendurnar. Fullyrti hann ennfremur að það hafi verið fasteignasali sem hefði haft samband við hann fyrir hönd Jóhannesar og Helga og sagt þá hafa áhuga á að kaupa bæði Cafe Addesso og Sport & Grill. Fasteignasalinn, sem sé vinur Helga, hafi síðan haft milligöngu um söluna og það hafi verið félag í eigu HMH ehf., sem er að fullu í eigu Helga, sem keypti rekstrarfélög beggja staðanna. Segir Elís að fasteignasalinn hafi ekkert beitt sér fyrir hönd hans og annarra seljenda eins og honum beri að gera samkvæmt lögum.
Sjá einnig: Segjast ekki enn hafa fengið greitt fyrir söluna á Cafe Adesso og Sport & Grill
Elís sagði að aðeins lítill hluti kaupverðsins verið greiddur og að ekki liti út fyrir að afgangurinn yrði greiddur.
Fleiri gjaldþrot tengd Jóhannesi og Helga
Helgi og Jóhannes ráku staðinn TGI Fridays í gegnum félagið Tankinn ehf. Það félag varð gjaldþrota árið 2025. Engar eignir fundust í búinu og ekkert fékkst upp í lýstar kröfur sem námu 227 milljónum króna.
Ennfremur var hið rótgróna veisluþjónustufyrirtæki, Veislan, úrskurðað gjaldþrota í maí 2025 en Helgi Magnús var 100% eigandi þess fyrirtækis.
Sjá einnig: Hrina gjaldþrota hjá Jóhannesi og Helga - Háværar ásakanir um svik og pretti