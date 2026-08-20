Brotaþoli í Reykholtsmálinu hneykslaður á verjanda „Bara fyrirgefðu, hvers konar spurningar eru þetta?“

Brotaþola í Reykholtsmálinu sárnaði nokkuð þegar verjandi eins sakborningsins fór að spyrja út í meinta leiguskuld, vildi brotaþolinn meina að hann hefði verið í skilum með sitt. Síðar í skýrslugjöfinni vildi brotaþoli ekkert kannast við að hafa hitt einn sakborninganna nokkrum dögum fyrir frelsissviptinguna, ekki fyrr en myndbandsupptaka af orðaskiptunum var borin undir hann.
Eftir að sækjandi hafði lokið við að spyrja brotaþola opinna spurninga, þ.e. spurninga sem byggðu ekki á gögnum eða skýrslum í málinu, var komið að verjendum sakborninganna. Mesta athygli vöktu spurningarnar sem verjandi Sigurðar Gunnars Ásgeirssonar, Jón Egilsson, bar upp en eftir nokkrar slíkar sárnaði brotaþola verulega.
Spurt um leiguskuld
Fyrst vildi Jón vita hvort brotaþoli talaði eða skildi íslensku eftir að hafa verið hér búsettur í um 15 ár. Brotaþoli sagðist skilja smá íslensku en að í samskiptum við Sigurð Gunnar, sem var leigusali hans til fjögurra ára þegar atvik máls áttu sér stað, hafi hann notast við ensku.
Spurði verjandi þá út í leigusamninginn sem hafi hljóðað upp á 75 þúsund krónur á mánuði en brotaþoli hafi þó aðeins greitt 50 þúsund krónur.
Útskýrði brotaþoli að umsamin leiga hafi verið 50 þúsund krónur en hins vegar hafi Sigurður Gunnar viljað skrá 75 þúsund krónur á leigusamninginn svo brotaþoli gæti sótt um húsnæðisbætur. Lýsir brotaþoli því svo að um eins konar málamyndagerning hafi verið að ræða.
Leiguskuldin var verjanda Sigurðar hugleikin en hann hafði áður spurt ítarlega út í leigusamninginn og meinta leiguskuld þegar Sigurður gaf skýrslu á þriðjudaginn. Þar kom fram í lýsingu Sigurðar að brotaþoli hefði aðeins greitt 50 þúsund krónur allan leigutímann þrátt fyrir að umsamið verð hefði verið 75 þúsund krónur. Eins hefði brotaþoli neitað að greiða þær vikur á ári sem hann var fjarverandi á sláturvertíð á Húsavík. Loks kom fram að skuldin væri enn ógreidd eftir að lögregla lagði hald á þá peninga sem meðákærði Andri Már Mortensen Birgisson er sakaður um að hafa lagt inn á Sigurð Gunnar af reikningi brotaþola.
Jón spurði brotaþola hvort það væri rétt að hann hefði neitað að borga tímabilin sem hann var á sláturvertíð. Brotaþoli virðist ekki átta sig fyllilega á spurningunni og fór hann að útskýra að hann hafi ýmist borgað leiguna með millifærslum eða reiðufé.
Hvers konar spurningar eru þetta?
Hélt Jón þá áfram að spyrja um meinta leiguskuld og hélt því fram að brotaþoli hafi vangreitt leigu um 25 þúsund krónur alla þá mánuði leigutímans sem hann greiddi og eins vangreitt þau tímabil sem hann var á sláturvertíð. Eftir að verjandinn spurði ítrekað virtist brotaþoli hafa móðgast.
„Bara fyrirgefðu, hvers konar spurningar eru þetta?,“ spurði brotaþoli og réttargæslumaður spyr dómara hvort ekki sé nóg komið og dómari biður verjanda að fara ekki lengra en hafi verið gert í að bera undir brotaþola gögn í málinu á þessum tímapunkti.
Jón bar þá upp aðra spurningu um meinta aðkomu Sigurðar að frelsissviptingunni en brotaþoli var enn fastur á þessu með meintu vanskilin.
„Afsakið, en þú varst að ásaka mig um að hafa ekki borgað. Hvers konar spurningar eru þetta?“
Spurði Jón þá hvaða daga hann hafi séð til Sigurðar á meðan á frelsissviptingunni stóð. Eftir nokkrar spurningar til viðbótar sneri brotaþoli sér að verjanda og spyr:
„Bíddu fyrirgefðu, ertu lögmaður fyrir hvern?“
Brotaþoli tók fram að hann hafi endurheimt um 13 milljónir af þeim 17,6 sem hann hafi verið rændur í málinu.
Bæði í svörum til Jóns sem og í svörum til sækjanda kannaðist brotaþoli ekki við það að hafa hitt Andra Má nokkrum dögum fyrir meinta frelsissviptingu þar sem skuldin var rædd. Hann hafi aðeins hitt Andra einu sinni, um tveimur vikum fyrir atvik máls, þar sem Sigurður kynnti þá fyrir hvor öðrum og hafi þá ekkert verið rætt um skuldina.
Þá bar sækjandi undir brotaþola myndbandsupptöku sem lögregla hafði fengið frá ungum dreng sem varð vitni að orðaskiptum milli Andra og brotaþola þann 16. apríl, þremur dögum fyrir meinta frelsissviptingu. Þar heyrist brotaþoli lofa því að borga og bjóðast til að fara með Andra í bankann.
Hefur Andri viljað meina að þarna hefði brotaþoli samþykkt að greiða skuldina.
Eftir að myndbandið var spilað í dómsal sagðist brotaþoli nú muna eftir atvikinu en þar hafi hann ekki gengist við leiguskuld heldur reynt að útskýra að hann hefði staðið í skilum og að þær greiðslur sem ekki kæmu fram á bankayfirliti Sigurðar hefðu verið greiddar með leigufé. Á myndbandinu mátti heyra brotaþola segja að hann væri tilbúinn að borga og það væri ekkert vandamál. Brotaþoli sagði fyrir dómi í dag að hann hafi verið að vísa til þess að hann gæti farið í bankann til að sanna peningaúttektir fyrir þau tilvik þar sem hann borgaði með reiðufé og eins að hann hefði verið tilbúinn að borga ef staðan væri sú að hann hefði ekki greitt sitt.