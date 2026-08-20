Brotaþola í Reykholtsmálinu gert að skola af sér blóðið áður en hann var farðaður - „Ég var í mjög slæmu ástandi“

Brotaþoli í Reykholtsmálinu gaf skýrslu fyrir dómi í dag. Um er að ræða eldri mann með maltneskt ríkisfang en hann er af palestínskum uppruna. Hann flutti til Íslands á árinu 2010 eða 2011 og hafði leigt húsnæði af einum sakborningnum, Sigurði Gunnari Ásgeirssyni, í um fjögur ár þegar atvik málsins áttu sér stað í apríl árið 2024.
Lýsir brotaþoli því svo að hann hafi verið lagstur til svefns föstudaginn 19. apríl þegar fjórir aðilar komu inn á heimili hans, en dyrnar voru ólæstar þar sem brotaþoli hafði lært þann sið í sveitinni að þar læsi enginn dyrunum.
Hann lýsir því að hafa strax verið beittur ofbeldi og svo bundinn á bæði höndum og fótum. Síðan hafi hann verið færður í sturtuna í eigninni þar sem honum var meira og minna haldið alla helgina og hann fékk hvorki að drekka né borða.
Telur brotaþoli að fjórir hafi komið að heimili hans þetta kvöld og nefndi hann ákærðu Andra Má Mortensen Birgisson og unnustu hans, Ingunni Rut Sigurðardóttur. Eins hafi verið með þeim tveir menn. Öðrum þeirra lýsir brotaþoli sem „þeim stóra“ en hinn kallar hann „þann litla“.
Lýsir hann því að sá litli hafi kýlt hann einu höggi. Sá stóri hafi engu ofbeldi beitt öðru en að halda honum föstum. Það hafi verið Andri og Ingunn sem beittu ofbeldinu, þá einkum Andri sem hafi auk þess ógnað brotaþola með vopnum, þar með talið hníf sem var lagður að hálsi brotaþola. Ingunn hafi beitt hnúajárni við ofbeldið sem hún beitti. Eins hafi Sigurður Gunnar ítrekað komið að heimilinu á meðan á frelsissviptingunni stóð og verið með ógnandi tilburði, meðal annars með keðjusög og eins með því að hóta brotaþola að senda hann til Grænlands.
Frásögn brotaþola er nokkuð á reiki en ætla má að tungumálaörðugleikar spili þar inn í. Eins liggur fyrir að brotaþoli greindist með blæðingu í framheila þegar hann kom til Möltu eftir að frelsissviptingunni lauk og mun hafa verið beittur margvíslegu ofbeldi sem meðal annars er talið hafa orðið til þess að hann kjálka- og nefbrotnaði og tapaði 15 tönnum.
Maður finnur þessa blóðlykt líka
Hann sagðist ítrekað vera óviss um atvik eða ekki muna eftir þeim með skýrum hætti. Hann man það þó að á mánudeginum 22. apríl hafi hann verið fluttur til Reykjavíkur en fyrst var honum gert að fara í sturtu til að skola af sér blóð og síðan þurfti hann að sitja á stól á meðan Ingunn farðaði hann til að fela áverka.
„Því ég var blóðugur í andlitinu. Það var mikið blóð á höndunum á mér og andlitinu. Maður finnur þessa blóðlykt líka,“ sagði brotaþoli sem tó k fram að hann gæti þó ekki lýst ástandi sínu nákvæmlega enda ekkert litið í spegil á meðan á þessu stóð.
Sakborningar hafi ítrekað gengið eftir því að fá rafræn skilríki hans en hann aldrei orðið við þeirri beiðni en eftir að hann var fluttur til Reykjavíkur var hann látinn skrifa undir skjal sem ákærði Andri fékk hjá Símanum. Það var ekki fyrr en hann sneri aftur til Íslands eftir þetta allt saman sem hann frétti að um 17,6 milljónir hefðu verið millifærðar af reikningum hans og aðeins tæp milljón skilin eftir.
Nú hefur verið gert hlé á skýrslutöku, en rétt er að taka fram að í ákæru er Ingunn ekki sökuð um að hafa verið með í för þegar brotaþoli var fyrst frelsissviptur en hann fullyrti slíkt þó ítrekað í dag. Eins taldi brotaþoli að yngri bróðir Andra, sem einnig er ákærður í málinu, hefði verið með á föstudeginum en honum er gert í ákæru að hafa komið að málinu síðar. Brotaþoli tók þó fram að hann ætti minningu um að hafa vaknað og séð yngri bróðurinn en væri ekki viss um að það hefði endilega verið á föstudeginum. Hann man þó að yngri bróðirinn færði honum á einum tíma vatn að drekka.
Hann segist gífurlega þakklátur Íslandi, samfélaginu í Reykholti, lögreglu, réttargæslumanni og öðrum sem hafa komið að málinu. Hann hafi upplifað sig í öruggum höndum eftir að málið kom upp.
Í mjög slæmu ástandi
Brotaþoli segist hafa komist við vondan leik til Möltu.
„Ég var í mjög slæmu ástandi“
Hann hafi þó náð að kalla eftir dóttur sinni, sem þar er búsett, áður en hann hneig niður meðvitundarlaus.
Eins og áður hefur komið fram í málinu virðist atburðarásin eiga rætur að rekja til meintrar leiguskuldar sem Andri ætlaði að innheimta fyrir tengdaföður sinn. Brotaþoli neitaði því þó fyrir dómi í dag að hafa verið í vanskilum. Hann hafi samviskusamlega greitt sína leigu og gjarnan þá í reiðufé sem hann tók út úr bankanum á föstudögum. Hann neitar því eins að hér hafi hann haft einhvers konar heimili á leigu. Þetta hafi heldur verið gististaður þar sem hann hvíldi lúin bein að vinnudegi loknum. Gesti sem hafi komið þangað til hans hafi litist svo illa á aðbúnaðinn að hún bauð honum að leigja heldur herbergi af sér.
Segir brotaþoli að þegar Sigurður Gunnar tilkynnti honum að hann þyrfti að finna nýtt húsnæði hafi hann tekið vel í það. Hann hafi sagt að slíkt væri ekkert mál og beðið Sigurð Gunnar að láta sig vita hvenær hann þyrfti húsið. Svarið sem brotaþoli fékk var að það liggi ekkert á og að hann gæti alveg verið rólegur.