Bíleigandi fær bætur eftir að makinn klessukeyrði bílinn - Áfengislykt fannst

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum hefur fallist á kröfu manns um bætur úr kaskótryggingu bifreiðar í hans eigu. Hafði tryggingafélag mannsins neitað að greiða út bætur úr tryggingunni eftir að kona hans hafði ekið bílnum utan í steinvegg og valdið töluverði tjóni á honum. Grunur lék á að konan hafi verið ölvuð þegar hún ók bílnum á vegginn en áfengislykt fannst í bílnum og vitni greindi lögreglu frá því að áfengislykt hefði verið af konunni.
Atvikið átti sér stað í Mosfellsbæ undir lok síðasta árs. Konan hélt akstrinum áfram eftir að hún keyrði utan í vegginn en bílinn stöðvaðist loks. Mikið tjón varð á framhluta hægri hliðar bílsins. Lögregla var kölluð til en þegar hún kom á vettvang var konan farin. Lögreglumenn fundu mikla áfengislykt í bílnum. Lögreglumennirnir ræddu einnig við vitni sem sagðist hafa fundið megna áfengislykt af konunni áður en hún hafi hlaupið í burtu.
Lögregla hafði uppi á eiganda bílsins sem hafði ekki hugmynd um atvikið. Í fyrstu hafi hann ekki vitað hver ók bílnum en svo sagt að það hefði verið kona hans. Sama dag og atvikið átti sér stað sendi maðurinn inn tjónstilkynningu og fór fram á bætur úr kaskótryggingu bílsins. Tryggingafélagið hafnaði því með vísan til þess að tjóninu hefði verið valdið með stórkostlegu gáleysi konu mannsins.
Samsömun
Maðurinn hafnaði því að tryggingafélagið hefði sannað að það gæti beitt ákvæðum skilmála þess um samsömun í málinu til að hafna bótaskyldu. Sagði maðurinn að hann einn væri skráður eigandi bílsins, ræki hann og bæri ábyrgð á honum. Það væri enn fremur ósannað að kona hans hefði sýnt af sér gáleysi með því að aka ölvuð enda hefði lögregla ekki reynt að hafa uppi á henni eftir að hún ók bílnum utan í vegginn og ekki boðað hana til skýrslutöku.
Konan lagði fram skriflega yfirlýsingu þar sem hún hafnaði því alfarið að hafa ekið bílnum undir áhrifum áfengis.
Tryggingafélagið hélt þó fast við þá fullyrðingu að málavextir bentu til þess að konan hefði verið ölvuð. Vitni hafi lýst áfengisþef af henni eftir atvikið og hún hafi borið augljós merki ölvunar. Vísað var einnig til lýsingar vitnis á því að konan hafi yfirgefið vettvang, lýsingu lögreglu á vettvangi og áfengisþefs sem þar hafi verið og þeirrar staðreyndar að konan hafi ekki viljað tjá sig beint við tryggingafélagið um atvikið. Taldi félagið sönnunarbyrðina hvíla á henni að sýna fram á að hún hefði ekki ekið bílnum undir áhrifum áfengis.
Vildi félagið meina að með þessu háttalagi hafi skilmálar kaskótryggingarinnar verið brotnir. Félagið sagði einnig að veður og aðstæður hafi verið góðar umrætt sinn og engin rökrétt skýring væri á atvikinu önnur en ástand konunnar. Félagið vísaði einnig til ákvæða laga og eigin skilmála um samsömun og sagði að það sama ætti að gilda um konuna og mann hennar, eiganda bílsins og það væri augljóst að bíllinn væri í sameiginlegri notkun þeirra. Maðurinn hafi sagt lögreglu að hún hafi líklega lánað vinum þeirra bílinn og í bílnum hefðu verið barnabílstólar.
Ósannað
Í niðurstöðu úrskurðarnefndar í vátryggingamálum kemur fram að til að ákvæði laga, um vátryggingassamninga, um samsömun eigi við þurfi að koma til að vátryggður hafi meðvitað afhent umráð og vörslur hins vátryggða með nokkuð varanlegum hætti. Ekki sé nægjanlegt að hið vátryggða sé lánað í skamman tíma með venjulegum hætti og ekki sé talið nægjanlegt þótt um varanlega heimild til afnota sé að ræða ef vátryggður annist um eða reki hið vátryggða.
Nefndin bendir á að í málskoti mannsins komi fram að hann eigi bílinn, greiði iðgjöld vegna vátrygginga og borgi af bílalánum, samkvæmt framlögðum gögnum, ásamt því að greiða kostnað við hefðbundið viðhald. Hann hafi ekki afhent konunni umráð og vörslu bílsins með varanlegum hætti.
Nefndin telur tryggingafélaginu ekki hafa tekist að sanna að maðurinn hafi veitt konu sinni umráð yfir bílnum og þar með ekki fært sönnur á að heimild til samsömunar milli mannsins og konunnar sé til staðar. Þess vegna sé félaginu ekki heimilt að neita að greiða manninum bætur úr kaskótryggingu bílsins vegna háttsemi konu hans. Nefndin telur í ljósi þessa óþarft að taka afstöðu til meints stórkostlegs gáleysis konunnar.
Maðurinn fær því bæturnar greiddar út þrátt fyrir að kona hans hafi valdið tjóninu á bílnum.