Ye heldur tvenna tónleika í Rússlandi

Rapparinn Ye, áður Kanye West, mun halda tvo tónleika í Rússlandi í október. Hann verður stærsti vestræni listamaðurinn til að halda tónleika þar í landi síðan Rússar réðust inn í Úkraínu árið 2022.
Ye, sem er yfirlýstur nasisti, hefur oft komist í fréttirnar á undanförnum árum fyrir umdeilda háttsemi sína. Til að mynda í fyrravor þegar hann gaf út lagið „Heil Hitler.“ Hafa margir beinlínis efast um geðheilsu hans og dómgreind.
Nú hefur verið tilkynnt að Ye muni halda tvenna tónleika í Rússlandi. Það er þann 10. og 11. október næstkomandi í Gazprom leikvanginum í Sánkti Pétursborg. En sá leikvangur tekur um 68 þúsund manns á tónleika.
Miðarnir hafa selst eins og heitar lummur, enda ekki mikið um vestræna menningarviðburði í Rússlandi þessa dagana. Fyrst seldust dýrustu miðarnir upp, en þeir kostuðu allt að 225 þúsund krónum. Á innan við einum degi voru ódýrustu miðarnir allir farnir, en þeir kostuðu 13 þúsund krónur.
Fáir vestrænir tónlistarmenn hafa spilað í Rússlandi síðan 2022. Helst ber að nefna blúsband leikarans Steven Seagal sem er dyggur aðdáandi Pútíns, Joe Lynn Turner áður úr Deep Purple sem hefur aðallega verið þekktur fyrir trú á samsæriskenningar og rapparinn Lil Pump sem er stuðningsmaður Donald Trump.