Vilja skimanir fyrir Ísraelum á herskyldualdri á landamærunum og að ísraelskir brotamenn verði sóttir til saka hér á landi

Vel á áttunda hundrað manns hafa skrifað undir undirskriftalista um að þrýsta á stjórnvöld að innleiða skimanir við landamærin fyrir Ísraelum á herskyldualdri. Einnig að þeir sem hafi framið refsiverð brot verði sóttir til saka hér.
Þegar þetta er skrifað hafa 758 manns skrifað undir listann á island.is, en hann ber yfirskriftina „Stríðsglæpamenn á Íslandi.“
Verði sóttir til saka
Er þar skorða á íslensk stjórnvöld að innleiða skimanir við landamærin fyrir ísraelskum ríkisborgurum á herskyldualdri. Einnig að afturkallað verði réttur ísraelskar ríkisborgara til að ferðast vegabréfslaust á vettvangi Schengen samstarfsins.
„Við krefjumst þess að íslensk stjórnvöld hlíti með þessu, íslenskum lögum sem og alþjóðalögum,“ segir í færslu við undirskriftalistann sem var settur á laggirnar á mánudag, 17. ágúst og gildir til 17. nóvember næstkomandi.
„Enn fremur skal rannsaka möguleg refsiverð brot þeirra sem komist hafa hjá skimun en finnast innan landsteinana og, ef svo ber undir að sækja þá til saka að fullu samkvæmt lögum þessa lands og alþjóðlegum mannréttindalögum,“ segir í færslunni.
Ollu tjóni á veitingastað
Um síðustu helgi var greint frá því að fjórir ungir Ísraelar hafi ógnað starfsmanni veitingastaðar í Reykjanesbæ og valdið tjóni á staðnum. Það er eftir að þeir hafi séð kort og slagorð til stuðnings Palestínu á veggnum.
Þá er ekki langt síðan bandaríski rabbíninn Shmuley Boteach, dyggur stuðningsmaður Ísraelshers, ferðaðist hér um og sakaði Íslendinga um „gyðingahatur.“
Listann má finna hér.