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Ungur maður líkti sér við MMA kappa og sparkaði ítrekað í andlit sæljóns - Myndband

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 19. ágúst 2026 21:30
Muehl miþyrmdi varnarlausu dýrinu. Skjáskot/Youtube

Ungur maður í Kaliforníufylki hefur játað fyrir dómi að hafa framið dýraníð gagnvart sæljóni. Sparkaði hann ítrekað í andlit sæljóns og elti það þegar það reyndi að flýja undan honum.

Eins og segir í umfjöllun tímaritsins People um málið hefur hinn 18 ára Tyler Muehl frá La Jolla í Kaliforníu játað að hafa misþyrmt sæljóni. Atvikið sem átti sér stað þann 22. júlí síðastliðinn var tekið upp á myndband og dreift á netinu.

Eins og sést í myndbandinu sparkaði Muehl í andlit sæljónsins og hrakti það í burtu. Þegar það reyndi að flýja elti hann það. Í myndbandinu líkti Muehl sér við MMA bardagamanninn Max Holloway og þóttist boxa við hjálparlaust dýrið.

Alls sparkaði Muehl fjórum sinnum í sæljónið þar til það komst yfir vegg og náði að flýja í burtu.

Muehl viðurkenndi að hafa brotið lög um vernd villtra sjávarspendýra. Saksóknarinn Adam Gordon benti á að um sé að ræða alríkisglæp sem hafi miklar afleiðingar. Muehl gæti átti yfir höfði sér allt að 1 árs fangelsisdóm og 100 þúsund dollara sekt, það er rúmlega 12 milljóna króna sekt. Ákvörðun refsingar fer fram í október.

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