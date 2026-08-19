Ungur maður líkti sér við MMA kappa og sparkaði ítrekað í andlit sæljóns - Myndband

Ungur maður í Kaliforníufylki hefur játað fyrir dómi að hafa framið dýraníð gagnvart sæljóni. Sparkaði hann ítrekað í andlit sæljóns og elti það þegar það reyndi að flýja undan honum.
Eins og segir í umfjöllun tímaritsins People um málið hefur hinn 18 ára Tyler Muehl frá La Jolla í Kaliforníu játað að hafa misþyrmt sæljóni. Atvikið sem átti sér stað þann 22. júlí síðastliðinn var tekið upp á myndband og dreift á netinu.
Eins og sést í myndbandinu sparkaði Muehl í andlit sæljónsins og hrakti það í burtu. Þegar það reyndi að flýja elti hann það. Í myndbandinu líkti Muehl sér við MMA bardagamanninn Max Holloway og þóttist boxa við hjálparlaust dýrið.
Alls sparkaði Muehl fjórum sinnum í sæljónið þar til það komst yfir vegg og náði að flýja í burtu.
Muehl viðurkenndi að hafa brotið lög um vernd villtra sjávarspendýra. Saksóknarinn Adam Gordon benti á að um sé að ræða alríkisglæp sem hafi miklar afleiðingar. Muehl gæti átti yfir höfði sér allt að 1 árs fangelsisdóm og 100 þúsund dollara sekt, það er rúmlega 12 milljóna króna sekt. Ákvörðun refsingar fer fram í október.