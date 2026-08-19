Stýrivextir hækkaðir upp í 8%

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti um 0,25 prósentur. Stýrivextir eru því komnir ú 7,75% í 8,0%. Þetta er í þriðja sinn sem vextir hafa verið hækkaðir á þessu ári. Fram kemur í tilkynningu frá Seðlabankanum að fjórir nefndarmenn hafi stutt þessa ákvörðun um að hækka stýrivexti en einn vildi halda vöxtum óbreyttum.
Verðbólga hefur verið þrátlát og lengi yfir verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands sem er 2,5%. Hefur verðbólgan verið yfir 5% allt árið og í júlí mældist verðbólga 5,3%.
Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans er talið að verðbólga aukist enn frekar á næstu mánuðum en hjaðni tiltölulega hratt þegar kemur fram á næsta ár. Aukning mældrar verðbólgu hefur fyrst og fremst litast af hækkun opinberra gjalda og áhrifum stríðsátaka í Mið-Austurlöndum. Undirliggjandi verðbólga hefur haldist stöðug og er tekin að hjaðna á suma mælikvarða í takt við vaxandi slaka í þjóðarbúinu. Annarrar umferðar áhrif þessara verðhækkana virðast því enn sem komið er vera minni en upphaflega var óttast. Þá hefur verðbólguálag á markaði einnig lækkað á ný eftir hækkun í vor.
Verðbólguvæntingar eru þó enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Þó búist sé við að verðbólga hjaðni hratt á næsta ári er óvissa áfram mikil ekki síst hvað varðar þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði.
Í ljósi mikillar verðbólgu og hárra verðbólguvæntinga telur peningastefnunefnd rétt að hækka vexti bankans til að tryggja nægjanlegt peningalegt aðhald. Mótun peningastefnunnar mun þó sem fyrr ráðast af þróun efnahagsumsvifa, verðbólgu og verðbólguvæntinga.
Fyrir þá sem ekki þekkja vel til stýrivaxta þá eru þeir tæki sem Seðlabanki Íslands notar til að stjórna verðbólgu og efnahagnum. Þegar stýrivextir hækka verða lán dýrari og dregið er úr neyslu. Almenningur og fyrirtæki taka þá minna að láni og eyði minna í vörur og þjónustu, markmiðið er að minnka verðbólgu og þannig draga úr hækkun verðlags í landinu.