Segja tal um Reykjavíkurvæðingu Kópavogs ótímabært

Fulltrúar meirihlutans í umhverfis- og skipulagsráði Kópavogs segja að orð fulltrúa Miðflokksins í ráðinu um að hugmyndir um gjaldtöku í bílakjallara húss, sem stendur til að reisa nærri Kársneshöfn og á að hýsa m.a. íbúðir, beri vott um „Reykjavíkurvæðingu“ Kópavogs séu ótímabær. Minnir meirihlutinn á að ekkert hafi verið ákveðið í þessum efnum.
Var á fundi ráðsins á mánudag lögð fram umsókn lóðarhafa lóðarinnar við Hafnarbraut 25 um breytingu á deiliskipulagi Kársneshafnar. Í breytingunni felst að byggð verði fjögurra hæða fjölnota bygging með 54 íbúðum, verslunar- og þjónusturými á jarðhæð, bílageymslum í kjallara og á 1. hæð auk sameiginlegs garðrýmis ofan á 1. hæð. Leyfilegt byggingarmagn myndi þá hækka úr 1.038 fermetrum í 10.575 fermetra heildarfjöldi bílastæða yrði 177
Beitir Ólafsson sem er áheyrnarfulltrúi Miðflokksins í umhverfis- og skipulagsráði lagði fram bókun þar sem hann gagnrýndi það sem fram kæmi í tillögunni um gjaldtöku fyrir bílastæðin sem eigi að vera fyrir hina nýju byggingu:
„Miðflokkurinn harmar þá ,,Reykjavíkurvæðingu" sem nú á sér stað í Kópavogi með gjaldtöku á bílastæðum í bílakjöllurum við íbúðarhús, auk þess sem framboðið á bílastæðum við íbúðabyggð er verulega ábótavant. Það er miður að nú skuli vera að raungerast það sem Miðflokkurinn varaði ítrekað við í kosningabaráttunni. Með tilkomu gjaldskyldu í íbúðar- og verslunar byggingum mun ökutækjum í auknum mæli verða lagt í nærliggjandi götum þar sem engin gjaldskylda er. Þessi þróun er varhugaverð og ljóst er að gjaldskylda mun leiða til þess að ásókn í stæði innan íbúðargatna eykst jafnt á Kársnesinu, sem í og við Hamraborg og Smáralind.“
Ótímabært
Niðurstaða ráðsins var að senda umsóknina til umsagnar hjá skipulagsfulltrúa. Fulltrúar Samfylkingarinnar sögðust taka undir það með fulltrúum meirihluta Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Í bókun þeirra fyrrnefndu segir að nú þegar sé gert ráð fyrir miklu byggingarmagni á vestanverðu Kársnesi og við Kársneshöfn. Mikilvægt sé að gæta hófs í frekari þéttingu byggðar á svæðinu þannig að hún komi ekki niður á lífsgæðum íbúa hverfisins. Huga þurfi sérstaklega að umferðarflæði og aðkomu að hverfinu, sem og uppbyggingu innviða.
Fulltrúar meirihlutans sáu sér ekki annað fært en að svara bókun Miðflokksmannsins Beitis. Þeir segja í sinni bókun að gagnrýni fulltrúa Miðflokksins stingi í stúf í ljósi þess að þarna sé um að ræða reit sem hafi verið sérstaklega eyrnamerktur bílastæðahúsi til þess að fjölga bílastæðum á Kársnesi, í samræmi við ákall íbúa á svæðinu. Þess utan sé bókun Beitis með öllu ótímabær enda málið eingöngu lagt fram til kynningar á þessum fundi ráðsins og málinu hafi verið vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa, en af bókun Beitis mætti ætla að afgreiðsla lægi fyrir.