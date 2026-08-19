Ólafur Ragnar tekur undir með „kynþáttaraunhyggjumanni“ og hjólar í meðlim Spaugstofunnar

Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi forseti Íslands hefur verið framarlega í flokki þeirra sem berjast fyrir því að þjóðin hafni því í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst að halda aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið áfram. Athygli hefur vakið í netheimum að Ólafur Ragnar hefur tekið undir með umdeildum manni sem hefur sagst ekkert hafa á móti því að vera kallaður rasisti. Þetta gerði forsetinn fyrrverandi með því að deila færslu mannsins sem gerði sérstaka athugasemd við myndband samtakanna Já til að sjá. Í myndbandinu kemur meðal annars fyrir leikarinn góðkunni Pálmi Gestsson en Ólafur Ragnar hæðist að að því í eigin færslu að samtökin nýti þennan meðlim Spaugstofunnar til að hvetja landsmenn til að segja já 29. ágúst.
Ólafur birtir þessar færslur sínar á samfélagsmiðlinum X og skrifar þær eins og hann er vanur að gera á þeim miðli á ensku. Ólafur byrjaði á því að deila X-færslu Sverris Helgasonar. Sverrir vakti mikla athygli á síðasta ári þegar hann lýsti því yfir í hlaðvarpsþættinum Bjórkastið að menning samfélaga mótaðist af genamengi þess fólks sem þar byggi. Kallaði hann sig „race-realist“ sem kalla mætti á íslensku kynþáttaraunhyggjumann. Sagðist hann aðspurður í þættinum að það truflaði hann ekkert að vera kallaður rasisti. Sverrir var á þessum tíma varamaður í stjórn ungliðahreyfingar Miðflokksins en sagði sig úr stjórninni eftir að þessi ummæli hans komust í hámæli.
Sverrir var þó áfram eitthvað viðloðandi hreyfingu ungra Miðflokksmanna en hann hélt til að mynda ræðu á fundi hreyfingarinnar í maí síðastliðnum.
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Íbúðin
Samtökin Já til að sjá hafa beitt sér fyrir því að þjóðin samþykki 29. ágúst að taka upp aðildarviðræður að nýju. Samtökin hafa birt ýmis konar myndbönd á samfélagsmiðlasíðum sínum til að hvetja landsmenn til að segja já. Í einu myndbandi sem birt var fyrir nokkrum dögum má sjá leikarana Sigurð Þór Óskarsson og Birnu Rún Eiríksdóttur í hlutverki pars sem hefur mælt sér mót við fasteignasala. sem leikinn er af Jörundi Ragnarssyni. Ætlunin er að parið skoði íbúð, með hugsanleg kaup í huga, sem fasteignasalinn sér um sölu á en þá segir persóna Sigurðar Þórs að hann ætli sér ekki inn til að skoða íbúðina.
Birtist þá leikarinn Pálmi Gestsson á skjánum og segir:
„Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.“
Endar myndbandið síðan á því að persóna Sigurðar Þórs þiggur boð fasteignsalans um að koma inn og skoða íbúðina.
Í öðru myndbandi Já til að sjá leika Halldór Gylfason og Þorsteinn Bachmann tvo menn sem eru við laxveiðiá. Persóna Halldórs býður persónu Þorsteins að reyna að ná í einn lax en sá síðarnefndi hafnar því. Kemur þá Pálmi Gestsson á skjáinn og segir:
„Af hverju ekki að reyna. Skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.“
Endar myndbandið á því að persóna Þorsteins prófar og nær að veiða lax.
Af hverju ekki að reyna? 👁️🇮🇸🎣
♬ original sound - Já til að sjá🇮🇸
Heimska
Áðurnefndur Sverrir Helgason er eins og margir Miðflokksmenn ekki fylgjandi því að aðildarviðræðum við ESB verði haldið áfram. Hann deilir klipptri útgáfu af laxveiðimyndbandi Já til að sjá á X og skrifar:
„Ég er ansi hrifinn af þessari nýju kosningaherferð já-manna þar sem þeir fá alla helstu leikara landsins til þess að gera grín af því hversu heimskir allir sem kjósa nei eru.“
Ólafur Ragnar Grímsson deilir þessari færslu Sverris á sinni X-síðu og skrifar með (í þýðingu DV):
„Þjóðaratkvæðagreiðsla er æðsta form lýðræðisins. Þar kemur fram vilji þjóðarinnar í kjölfar heiðarlegra skoðanaskipta og umræðu. Núna er já-hreyfingin að breytast í leikhúsfarsa með því að ráða leikara til að tala fyrir málstað sínum.“
The Referendum is the highest form of democracy; the will of the people; through honest dialogue and debate. Now the Yes-side is turning it into theatrical farce by hiring actors to make their case. https://t.co/YG2hHF6ar5 — Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) August 18, 2026
Pálmi
Nokkru síðar birti Ólafur Ragnar nýja færslu þar sem með fylgir skjáskot af fyrri færslunni og deilingunni á færslu Sverris. Á skjáskotinu má sjá andlit Pálma Gestssonar en eins og landsmönnum er flestum vel kunnugt er Pálmi einn af meðlimum Spaugstofunnar og hefur marg sinnis brugðið sér í hlutverk Ólafs Ragnars sem í þessari færslu beinir orðum sínum að leikaranum:
„Uppgjöf tekur á sig ýmsar myndir. Nú hefur Já-hreyfingin gefist upp á því að nýta ráðherra og þingmenn til að færa rök fyrir málstað sínum. Í staðinn hefur verið ráðinn leikari úr gamanþáttunum Spaugstofan til að endurtaka gömlu tuggurnar þeirra.“
Surrender takes many forms. Now the Yes-side in the Referendum has given up using Ministers and MPs to present their case. Instead hired an actor from the comic program #Spaugstofan to repeat their platitudes. pic.twitter.com/kIdn6vkKhV
— Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) August 19, 2026
Færsla forsetans fyrrverandi hefur ekki farið framhjá Pálma sem gerir grín að Ólafi Ragnari fyrir að skrifa hana á ensku. Pálmi skrifar á Facebook:
„Miklir menn erum við Hrólfur minn…. og búnir að gleyma íslenskunni.“
Meðal þeirra sem furða sig á færslu Ólafs Ragnars, í athugasemdum við færslu Pálma er Sigmar Guðmundsson þingmaður Viðreisnar:
„Þetta er alveg stórfurðuleg færsla hjá ÓRG“
Í annarri athugasemd er rifjuð upp nýleg grein Guðrúnar Tinnu, dóttur Ólafs Ragnars þar sem lögð er áhersla á mikilvægi málefnalegrar umræðu fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni en að persónulegum árásum verði sleppt:
„Það eru forréttindi að búa í samfélagi þar sem fólk þorir að deila þekkingu sinni, reynslu og skoðunum. Samfélagi þar sem hugmyndir fá að mætast og takast á án þess að fólkið á bak við þær þurfi að verða óvinir. Slíka menningu býr enginn annar til fyrir okkur.“
„Ég trúi því að við viljum öll búa í samfélagi þar sem gagnrýnin hugsun þrífst. Samfélagi sem þróast, vex og lærir. Samfélagi þar sem fólk með ólíka reynslu, þekkingu og lífssýn þorir að leggja eitthvað til málanna. Þá verðum við líka að kunna að taka því að niðurstaða næsta manns sé önnur en okkar.“