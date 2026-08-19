Móðir freistaði þess að fá ákvörðun TR um meðlagsgreiðslur hnekkt - Sakaði barnsföður um hefndaraðgerðir

Faðir stúlku leitaði í mars til Tryggingastofnunar ríkisins og óskaði eftir því að stofnunin hefði milligöngu um meðlagsgreiðslur með dóttur hans. Móðir stúlkunnar leitaði í framhaldinu til úrskurðarnefndar velferðarmála til að freista þess að fá ákvörðuninni hnekkt og sagði barnsföður sinn vera í hefndarhug.
Móðirin lýsti því að dóttir aðila væri með jafna búsetu hjá foreldrum sínum, en ákvörðun Tryggingastofnunar tæki ekki tillit til þeirrar stöðu. Eins sagði hún barnsföður sinn vera reiðan þar sem hún hefði tilkynnt hann til barnaverndar og því væru það hefndaraðgerðir hjá honum að sækja um meðlag. Vísaði hún eins til þess að eldri börn þeirra sem orðin eru lögráða væru búsett hjá henni og hefðu verið það alla tíð. Hún hefði aðstoðað eldri börnin með greiðslu skólagjalda og fleira sem faðir hefði aldrei gert.
Sagðist móðirin hafa verulegar áhyggjur af aðstæðum dóttur sinnar hjá föður en barnavernd hefði haft afskipti í málinu og eins væru fyrir hendi upplýsingar um að fíkniefni hefðu fundist á heimilinu. Faðir hafi neitað að gangast undir fíkniefnapróf.
Taldi hún að Tryggingastofnun bæri að taka tillit til aðstæðna og hagsmuna barnsins við ákvörðun um fyrirkomulag meðlagsgreiðslna.
Tryggingastofnun vísaði til þess að móðirin og faðirinn hefðu samið um meðlagsgreiðslur samhliða lögskilnaði árið 2020. Þar hafi móðir samþykkt að greiða föður meðlag. Það sé hlutverk Tryggingastofnunar að hafa milligöngu um greiðslu meðlags þegar ákvörðun um slíkt hafi verið tekin með lögmætum hætti. Stofnunin hafi ekki lagaheimild til að horfa til annarra gagna en til þeirrar löggildu meðlagsákvörðunar sem liggi fyrir í málinu. Hafi Tryggingastofnun því ekki haft nokkrar heimildir til að virða kröfu föður um milligöngu að vettugi. Skipti engu máli hvort um jafna búsetu sé að ræða.
Úrskurðarnefndin vísaði til þess að hlutverk Tryggingastofnunar í greiðslu meðlags væri lögbundið. Ekki hefði verið heimilt að synja því að veita milligöngu þar sem í málinu lægi fyrir löggild meðlagsákvörðun. Var móður bent á að leita til sýslumanns ef hún vildi fá meðlagsákvörðun breytt. Ákvörðun Tryggingastofnunar um milligöngu var því staðfest.
Úrskurðurinn var kveðinn upp þann 24. júní en var birtur í dag.