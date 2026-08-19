Manndrápið í Vallargerði: „Staðan er sú í dag að við erum með fjóraׅ“

Alls hafa 13 verið handtekin við rannsókn manndrápsins í Vallargerði í Kópavogi sunnudaginn 9. ágúst, 12 karlmenn og ein kona. Fjórir eru núna í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar málsins, tveir hérlendis og tveir erlendis. Mennirnir ytra eru í haldi lögreglu á Spáni og í Póllandi. Um er að ræða þrjá Pólverja og einn Íslending.
Hinn látni var Pólverju á fimmtugsaldri sem lést á Landspítalanum þangað sem hann var fluttur þungt haldinn eftir líkamsárás á heimili sínu. Lögregla hefur gefið upp að lagt hafi verið til mannsins með eggvopni og heimildir RÚV herma einnig að skvett hafi verið yfir hann sýru.
Gæsluvarðhald yfir mönnunum ytra nær langt fram í tímann en gæsluvarðhald yfir mönnunum tveimur hér heima rennur út 21. og 24. ágúst. Elín Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn á miðlægri rannsóknardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir ekki tímabært að ræða framlengingu á gæsluvarðhaldinu: „Við erum svolítið í þessu stutta þessa dagana,“ segir hún en lögreglan er enn á kafi við að fara yfir gögn í málinu.
Aðspurð hvers vegna ekki sé búið að yfirheyra mennina ytra, segir hún: „Þeir eru í fyrsta lagi erlendis. Til að það sé gert þarf að uppfylla ákveðnar kröfur landa í milli.“ – Hún sagði í viðtali við mbl.is í gær að góður möguleiki væri á því að lögreglumenn verði sendir til Spánar og Póllands til þess að yfirheyra mennina.
Kannað hvernig mennirnir tengjast
Lögreglan er að yfirfara mikið af gögnum í rannsókninni, meðal annars símagögn en einnig ýmislegt fleira: „Það gengur bara ágætlega. Þetta er bara vinna. Þetta er eins og við er að búast, mikið að fara yfir. Þetta eru bara allskonar gögn sem þarf að fara yfir.“
Mennirnir sem sitja í gæsluvarðhaldi hér heima hafa verið yfirheyrðir oft og meðal annars í tengslum við gagnayfirferðina. „Það helst svolítið í hendur. Þegar eitthvað kemur upp í gagnaleitinni þá þarf að fara yfir það.“
DV reyndi að fá Elínu Agnesi til að svara því hver væri álitinn höfuðpaur á meðal grunaðra í málinu en hún sagði: „Staðan er sú í dag að við erum með fjóra. Síðan er það bara spurning, tengjast mennirnir með einhverjum öðrum hætti eða ekki, en það eru þessir fjórir sem eru í gæslu hjá okkur í dag.“
Hún segir að það sé í raun ekki mikið að frétta af rannsókninni núna. „Núna erum við á þeim stað að við spyrjum okkur hvernig við getum haldið áfram, hvað er næst, hvað erum við að skoða, hvað er eftir.“
DV spurði hana hvort málið væri óvenjulegt? Hún svaraði því ekki beint heldur sagði: „Það er líka eitt af því sem við erum að skoða: Af hverju gerist þetta? Hvað verður til þess?“
Hún segir ástæðu brotsins ekki liggja fyrir ennþá:
„Við erum ekki komin þangað. Þetta eru bara alls konar vangaveltur.“