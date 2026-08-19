Maðurinn hné niður úti á götu fyrir þremur árum – Enn veit enginn hver hann er

Dularfullt mál óþekkts manns sem hné niður úti á götu í Amsterdam í Hollandi fyrir rúmum þremur árum hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana. Þrátt fyrir umfangsmikla leit hefur hollenskum yfirvöldum enn ekki tekist að komast að því hver maðurinn er.
Maðurinn fannst 10. maí 2023 og var fluttur á sjúkrahús en talið var að hann hefði fengið heilablæðingu eða heilablóðfall. Afleiðingarnar voru alvarlegar og þjáist maðurinn meðal annars af málstoli sem hefur gert honum ókleift að segja læknum og lögreglu hvað hann heitir eða hvaðan hann kemur.
Hann var hvorki með skilríki né bankakort þegar hann fannst og því voru fáar vísbendingar um hver hann gæti verið.
Þekktur undir fjölmörgum nöfnum
Í frétt Daily Mail kemur fram að tveir lögreglumenn á eftirlaunum, Ruud og Nel, sem starfa í sjálfboðavinnu með teymi sem rannsakar óupplýst mál í Hollandi, hafi tekið málið að sér. Við eftirgrennslan þeirra kom ýmislegt undarlegt í ljós, til dæmis að maðurinn hafði verið þekktur víða í Amsterdam en undir mörgum mismunandi nöfnum.
Meðlimir búddistasamfélags í austurhluta borgarinnar þekktu hann sem „Lucky“. Annars staðar gekk hann meðal annars undir nöfnunum Louis, Lee, John, Ponytail og Sonny. Enginn virtist þó þekkja raunverulegt nafn hans.
Mikilvæg vísbending kom síðan fram þegar lögregla ræddi við starfsfólk kaffihússins Soupenzo við Waterlooplein. Þar hafði maðurinn verið reglulegur gestur og starfsfólkið þekkti hann undir nafninu „Chris the Canadian“.
Starfsmaður staðarins sagði DutchNews að maðurinn hefði gjarnan verið ósnyrtilegur til fara og alltaf verið ferðatösku með sér. Hann hefði þó ekki virst vera á flæðiskeri staddur fjárhagslega og ávallt haft peninga til að greiða fyrir það sem hann keypti.
Fleiri vísbendingar benda til tengsla við Kanada. Maðurinn talaði ensku með hreim sem talinn var bandarískur eða kanadískur og rannsakendur telja nú að hann hafi einhvern tíma dvalið í Norður-Ameríku. Einnig eru vísbendingar um að hann hafi dvalið í Nepal.
Vonast til að bera kennsl á manninn
Tilraunir lögreglu til að bera kennsl á manninn með DNA-gagnagrunnum og andlitsgreiningartækni hafa ekki borið árangur. Strangar persónuverndarreglur takmarka jafnframt möguleika lögreglu á að leita í stærri gagnasöfnum.
Maðurinn dvelur nú á umönnunarstofnun og er talinn ófær um að taka sjálfstæðar ákvarðanir um eigin mál. Á meðan heldur leitin að fjölskyldu hans áfram.
„Ég get einfaldlega ekki trúað því að enginn viti hver þessi maður er í raun og veru,“ segir Nel. Ruud segir málið snúast um grundvallaratriði.
„Sérhver manneskja á rétt á því að vitað sé hver hún er. Það á líka við um þennan mann.“
Lögreglan í Amsterdam vonast nú til þess að alþjóðleg athygli á málinu geti orðið til þess að einhver þekki manninn og hjálpi til við að leysa ráðgátuna sem hefur staðið yfir í meira en þrjú ár.