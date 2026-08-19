Lögreglan rannsakar hvort skotvopn hafi verið dregið upp í slagsmálum í Hafnarfirði í nótt - „Wtf er drengurinn með byssu?“

Lögreglan í Hafnarfirði er með til skoðunar mál sem upp kom í Holtinu í nótt. Þrír drengir slógust og einn þeirra viritist draga upp skammbyssu og ota að öðrum. Myndband náðist af atvikinu og er nú í dreifingu á samfélagsmiðlum.
„Við erum að skoða þetta,“ segir Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni í Hafnarfirði. Tilkynning barst um máli um klukkan 2 í nótt.
„Það kom tilkynning um ofbeldi ungmenna. Þrír drengir að slást. Það var talað um að einn haldi á skotvopni. Það er ekkert vitað hvort það sé alvöru eða ekki þannig að við erum að skoða það,“ segir Skúli.
Málið hefur verið rætt á samfélagsmiðlum. Meðal annars í Facebook grúbbu íbúa í Holtinu. En þar urðu margir óttaslegnir eftir að hafa séð myndbandið. En að sögn þess sem setti myndbandið inn átti atvikið sér stað nálægt Álfasteini. Eftir þessi slagsmál hafi ungmennin farið í sitthvora áttina.
„Wtf er drengurinn með byssu?“ segir einn.
„Sorry en hvað er að geeeerast, maður hættir bráðum að þora að senda börnin sín út að leika,“ segir ein kona.