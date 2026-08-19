Langstærsti þvagblöðrusteinn sögunnar – Eins og nýfætt barn

Skurðlæknar í Sri Lanka hafa fjarlægt stærsta þvagblöðrustein sögunnar úr sjúklingi. Steinnin vóg 3,1 kílógramm.
Breska blaðið The Independent greinir frá þessu.
Hópur lækna á sjúkrahúsinu í Trincomalee sjúkrahúsinu í Sri Lanka fjarlægðu þvagblöðrustein úr 55 ára sjúklingi sem fór í sögubækurnar. Steinninn vóg 3,1 kílógramm og var á stærð við strútsegg.
Eins og nýfætt barn
Maðurinn var lagður inn á spítala fyrir um mánuði síðan eftir að hafa fengið heilablóðfall. En í innlögninni tóku læknar eftir því að hann ætti í miklum erfiðleikum með að kasta af sér þvagi. Var þá ákveðið að kanna málið.
Pragaladhan Balakrishnan, þvagfæraskurðlæknir sem leiddi aðgerðina, sagði að steinninn hafi verið álíka þungur og nýfætt barn. En aðgerðin hefði gengið vel og að maðurinn braggaðist vel.
„Þessi árangur er afrakstur sameiginlegrar teymisvinnu. Fyrstu rannsóknir leiddu í ljós að sjúklingurinn var með gríðarstóran þvagblöðrustein. Málinu var síðan vísað til sérfræðingateymis okkar. Með nauðsynlegri skurðaðgerð tókst okkur að fjarlægja steininn úr þvagblöðru sjúklingsins,“ sagði Balakrishnan.
Langstærstur
Steinninn er ekki aðeins sá stærsti sem vitað er um heldur sá langstærsti. Samkvæmt Heimsmetabók Guinness átti fyrra metið maður frá Brasilíu árið 2003. En sá steinn vóg „aðeins“ 1,9 kíló og var 17,9 sentimetrar að lengt.
Kalkaðir steinar geta myndast í þvagblöðru þegar þvag nær ekki að tæmast nógu vel. Steinarnir geta valdið þvagfærasýkingum, erfiðleikum við að kasta af sér þvagi, taugaskemmdum, stækkuðum blöðruhálsi og fleiru.