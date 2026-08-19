Kristján Már aftur í hart við Reykjavíkurborg og segir ekkert hafa breyst

Kristján Már Unnarsson hinn þaulreyndi fréttamaður hjá Sýn og eiginkona hans hafa lagt fram kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna framkvæmda Reykjavíkurborgar við leikskóla í næsta nágrenni við heimili þeirra. Er þetta í annað sinn sem hjónin kæra framkvæmdirnar sem snúa að því að koma tveimur færanlegum kennslustofum fyrir við leikskólann auk tengibyggingar á lóð skólans. Nefndin varð í vor við kröfu hjónanna um að byggingarleyfi vegna framkvæmdanna yrði fellt úr gildi. Nú hefur hins vegar nýtt leyfi verið gefið út og hjónin segja að ekkert hafi breyst frá úrskurði nefndarinnar vegna fyrri kæru þeirra.
Í fyrri kæru hjónanna kom meðal annars fram að framkvæmdirnar hefðu ekkert verið kynntar fyrir þeim. Vildu þau meina að ummerki væru um að framkvæmdirnar væru hugsaðar til frambúðar og að hin nýju mannvirki ættu ekki að vera tímabundið við leikskólann. Vildu hjónin meina að mannvirkin skertu útsýnið frá heimili þeirra og ykju skuggavarp yfir húsinu.
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála varð við kröfu þeirra um að fella byggingarleyfi vegna framkvæmdanna úr gildi, á grundvelli þess að Reykjavíkurborg hefði ekki gætt að andmælarétti þeirra.
Sjá einnig: Kristján Már lagði Reykjavíkurborg
Nýtt leyfi og ný kæra
Byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar hefur nú gefið út nýtt byggingarleyfi vegna framkvæmdanna við leikskólann sem Kristján Már og eiginkona hans hafa kært og krefjast þess að verði fellt úr gildi. Þau gera ýmsar aðrar kröfur til viðbótar.
Kæra þeirra var kynnt umhverfis- og skipulagsráði borgarinnar á fundi þess fyrr í dag.
Í kærunni segir að byggingarfulltrúinn hafi eftir að gamla leyfið var fellt úr gildi gefið þeim og íbúum í öðrum nærliggjandi húsum kost á því að koma á framfæri athugasemdum áður en nýtt leyfi var gefið út. Segjast hjónin hafa gert athugasemdir en byggingarfulltrúinn hafi ekki með nokkru móti komið til móts við þau og þar með hafi verið um málamyndagjörning að ræða.
Staðsetning færanlegu kennslustofanna á lóðinni sé enn sú sama og ekki hafi verið kannað hvort önnur staðsetning myndi draga úr fyrirsjáanlegum áhrifum á þeirra fasteign og annarra húseigenda í næsta nágrenni. Sú fullyrðing byggingarfulltrúans að hin fyrirhugaða staðsetning sé sú hentugasta sé ekki studd neinum gögnum.
Kristján Már og eiginkona hans krefjast þess einnig eins og þau gerðu í fyrri kærunni að hverfisskipulags svæðisins verði fellt úr gildi. Nefndin hafnaði því í úrskurði sínum á grundvelli þess að skipulagið hefði tekið gildi árið 2019 og því væri kærufrestur vegna þess löngu liðinn. Samkvæmt skipulaginu var borginni heimilt að ráðast í framkvæmdirnar án þess að grenndarkynning færi fram. Vilja þau meina að með skipulaginu hafi þau og nágrannar þeirra verið svipt réttindum til aðkomu að málum sem varði þau. Það að lögbroti með gildistöku hverfisskipulags sé ekki mótmælt innan kærufrests geti ekki gert lögbrotið að viðurkenndri réttarframkvæmd.
Færanlegt eður ei
Vilja hjónin ennfremur meina að kennslustofunnar geti ekki talist færanlegar. Þær hafi ekki verið fluttar á staðinn heldur byggðar þar frá grunni og mikil vinna verið lögð í húsgrunn með viðamiklum steinsteyptum mannvirkjum. Kennslustofurnar verði augljóslega ekki fjarlægðar af lóðinni nema með niðurrifi. Vilja þau meina að ætlunin sé að kennslustofurnar verði á lóðinni til langframa en að fyrirspurnum þeirra um hversu lengi stofurnar eigi að standa hafi ekki verið svarað.
Vilja hjónin einnig meina að vegna fyrri aðkomu sinnar að málinu sé byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar og allt hans starfsfólk vanhæft, enda sé hann að fjalla um eigin ákvörðun, sem hafi verið felld úr gildi og gerast þannnig dómari í eigin sök. Byggingarfulltrúinn sé einnig vanhæfur í málinu vegna þess að vinnuveitandi hans Reykjavíkurborg sé umsækjandinn um byggingarleyfið. Krefjast hjónin því þess að byggingarfulltrúinn segi sig frá málinu. Í staðinn verði skipaður dómkvaddur aðili, til þess hæfur, ótengdur málsaðilum, til að fjalla um málið.
Einnig er þess krafist að Reykjavíkurborg verði gert að fjarlægja kennslustofurnar áður en úrskurðað verði í málinu og að borginni verði sömuleiðis gert að hanna og sýna aðra valkosti fyrir staðsetningu kennslustofanna.
Hlýddu
Í greinargerð Reykjavíkurborgar vegna kærunnar segir að eftir að fyrra byggingarleyfið var fellt úr gildi hafi byggingarfulltrúi gefið Kristjáni Má, eiginkonu hans og eigendum sjö annarra húsa í nágrenni leikskólans færi á að tjá sig um hinar fyrirhuguðu framkvæmdir. Þannig hafi verið farið eftir úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna fyrri kærunnar. Brugðist hafi verið skriflega við öllum athugasemdum og andmælum sem hafi borist frá húseigendunum.
Ekkert hefði komið fram í athugasemdunum sem væri þess eðlis að það hefði áhrif á afgreiðslu málsins. Í kjölfarið hafi verið samþykkt á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa að gefa út nýtt byggingarleyfi.
Með vísan til þessa andmælir borgin þeim orðum í kærunni að um málamyndagjörning hafi verið að ræða með því að veita húseigendunum tækifæri til að koma athugasemdum á framfæri.
Andmælir borgin því sömuleiðis að kennslustofurnar séu ekki færanlegar og vísar til þess gólfbitar verði settir á stálbita þannig að hægt sé að hífa þær í burtu og að leitast verði við að raska lóð og gróðri sem minnst. Tæknileg hönnun kennslustofanna sýni því með óyggjandi hætti að þeim sé ekki varanlega skeytt við land eða steyptan grunn, og uppfylli þannig öll einkenni tímabundins og færanlegs mannvirkis.
Borgin vísar alfarið á bug þeim fullyrðingum hjónanna að kennslustofurnar og staðsetning þeirra geti leitt til þess að verðmæti fasteigna í næsta nágrenni rýrni.
Sömuleiðis er því hafnað að byggingarfulltrúi og hans fólk sé vanhæft í málinu og vísað þar til ákvæða bæði stjórnsýslu- og sveitarstjórnarlaga. Starfsmaður sveitarfélags verði að eiga persónulegra hagsmuna að gæta til að teljast vanhæfur og ógilding ákvörðunar valdi ekki vanhæfi sama stjórnvalds til að taka nýja ákvörðun í sama máli. Lög geri beinlínis ráð fyrir því að við ógildingu stjórnsýsluákvörðunar sé málinu vísað á ný til sama stjórnvalds.
Krefst borgin því þess að kröfum Kristjáns Más og eiginkonu hans um ógildingu nýja byggingarleyfisins verði hafnað.