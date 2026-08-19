Hágrét eftir að hún játaði óvænt í Reykholtsmálinu - „Þetta er ekki einföld ákvörðun“

Ingunn Rut Sigurðardóttir breytti afstöðu sinni til sakargifta í Reykholtsmálinu í morgun þegar hún játaði sök að hluta. Frá þessu greinir Vísir.
Ingunn er ein sexmenninganna sem eru ákærðir fyrir frelsissviptingu, stórfellda líkamsárás, ólögmæta nauðung og rán gagnvart karlmanni á sjötugsaldri í apríl árið 2024 í atburðarás sem lauk með því að brotaþoli komst við vondan leik til Möltu þar sem hann lá um tíma þungt haldinn á sjúkrahúsi og hafði verið rændur 17,6 milljónum.
Las Ingunn upp yfirlýsingu í málinu og sagðist ekki ætla að svara nokkrum spurningum. Að sögn blaðamanns Vísis var hún greinilega taugaóstyrk er hún játaði að hafa tekið þátt í frelsissviptingu og ólögmætri nauðung gagnvart brotaþola. Hún neitar þó að hafa beitt ofbeldi eða framið rán.
Lýsti Ingunn því að staða hennar hafi verið sú vorið 2024 að hún hafi verið í neyslu en hafi nú leitað sér meðferðar og sæki reglulega AA-fundi. Ingunn neitaði sök við þingfestingu í mars og tók fram í dómsal í morgun að það væri erfitt að breyta afstöðu sinni og játa að hluta í ljósi þess að faðir hennar og sambýlismaður eru einnig sakborningar í málinu og hafa báðir neitað sök frá upphafi.
„Þetta er ekki einföld ákvörðun“
Hún ræddi svo um stöðu sína í dag, þar með um nýfætt barn sitt, og þegar þar var komið við sögu brast Ingunn í grát og lýsti því yfir að það væri hennar von að geta gefið barni sínu gæfuríka framtíð. Hún bað brotaþola afsökunar á að hafa valdið honum sársauka og sagðist ekkert geta sagt eða gert til að eiga fyrirgefningu hans skilið. Eins bað hún fjölskyldu brotaþola afsökunar og samfélagið í Reykholti.
Að sögn Vísis mátti heyra Ingunni hágráta eftir að hún yfirgaf dómsal.