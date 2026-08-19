Flugdólgur olli því að flugi var aflýst - „Það má ekki kalla neinn kuntu í dag“

Flugdólgur sem olli því að flugi frá Manchester til Tyrklands var aflýst er í vondum málum. Flugfélagið Jet2 vill fá himinháar skaðabætur frá honum.
Eins og segir í frétt breska blaðsins The Mirror er hinn 57 ára Jason Mulhern í vondum málum eftir að hafa veist að áhöfn í flugvél flugfélagsins Jet2 sem átti að fara frá Manchester til Dalman, á suðurströnd Tyrklands þann 22. júní árið 2024. Aflýsa þurfti fluginu og um 300 farþegar komust ekki í fríið sitt.
Jason og eiginkona hans voru orðin drukkin þegar þau stigu inn í vélina á flugvellinum í Manchester. Eiginkonan var nýsest þegar hún byrjaði að gera grín að hreim annars farþega. Jason tók undir og byrjaði að góla.
Nasistar og kuntur
Flugþjónn kom þá aðvífandi og lét hjónin vita að þau myndu ekki fá selt áfengi í fluginu, sem er um fjórar klukkustundir og tuttugu mínútur. Þessi tíðindi gerðu Jason mjög reiðan. Sagði hann flugþjónunum að þau væru að brjóta á þeim, hjónin væru á leið í frí og ætluðu að detta í það.
Aftur þurftu flugþjónarnir að tala við parið og láta þau vita að þau yrðu fjarlægð úr flugvélinni ef þau myndu ekki hætta háreisti sinni. Virtust þau sætta sig við það með semingi.
En þar með var málinu alls ekki lokið. Þegar flugvélin byrjaði að keyra út á flugbrautina byrjaði Jason að öskra á eina flugfreyjuna, tvítuga konu. Sagði hann að hún væri „andskotans nasisti og kunta“. Sagðist hann vera fullorðinn maður og hann gæti gert það sem honum sýndist.
Fannst hinni ungu flugfreyju sér svo ógnað að hún ákvað að færa sig um set á meðan flugvélin keyrði. En Jason hélt áfram að röfla og öskra.
„Það má ekki kalla neina kuntu í dag, jafn vel þó þær séu að vera það. Ef ég vill kalla þig kuntu þá geri ég það,“ gólaði Jason. Einnig að aðrir meðlimir flugáhafnarinnar væru nasistar.
Fögnuður breyttist í sorg
Létu flugþjónarnir flugstjórann vita af þessu og ákvað hann að það þyrfti að fjarlægja parið úr vélinni. Var það tilkynnt í vélinni við lófaklapp flestra farþeganna.
En fögnuður fólksins átti fljótlega eftir að súrna því að vélin komst aldrei í loftið. Keyra þurfti hana til baka og lögregla fjarlægði drukknu hjónin. Hafði flugið þá tafist um tvo klukkutíma. En Jason var einnig með dónaskap við lögregluþjónana.
„Fokkið ykkur. Ég má segja hvað sem ég vill, þetta er frjálst land. Mér finnst þú vera nasisti, ég segi það,“ sagði Jason.
Vegna reglna um hvíldartíma þurfti að aflýsa fluginu og farþegarnir 300 komust ekki til Tyrklands. Eins og gefur að skilja hafði þetta mikil áhrif fyrir bæði farþegana og flugfélagið, sem þurfti að borga fyrir máltíðir og gistingu þeirra. Einnig hafði aflýsingin áhrif á flugið sem átti að fara til baka frá Dalman til Manchester.
Tug milljóna kröfur
Í einkamáli sem er núna fyrir dómstólum í Bretlandi þarf Jason Mulhern að verjast hárri skaðabótakröfu Jet2. En flugfélagið hefur krafið hann um 44.170 pund, sem jafngildir um 74 milljónum króna.
Verjandi Jason hefur viðurkennt að hann hafi verið ölvaður en bendir á að flugið hafi þegar tafist og að Jason hafi ekki beitt neinu ofbeldi um borð. Þá benti verjandinn á að Jason sé fyrrverandi hermaður sem hafi notað áfengi til þess að takast á við áföll sín úr herþjónustu.
Jason hefur þegar verið dæmdur í 18 mánaða skilorðsbundið fangelsi í refsimáli vegna flugsins. Einnig hefur honum verið gert skilt að drekka ekki áfengi í fjóra mánuði, fara í áfengismeðferð, sinna 300 tíma samfélagsþjónustu, greiða 500 pund í sekt og sæta lífslöngu banni frá því að fljúga með Jet2.