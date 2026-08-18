Umferðareftirlit tók óvænta stefnu – Þrjú handtekin og fá sjö ára endurkomubann

Lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bifreið við hefðbundið umferðareftirlit síðastliðið fimmtudagskvöld. Um var að ræða bifreið á suðurleið sem var stöðvuð vegna gruns um of hraðan akstur.
Í tilkynningu frá lögreglu segir:
„Í bifreiðinni voru þrír erlendir ríkisborgarar. Ökumaður bifreiðarinnar framvísaði ökuskírteini en ekki var unnt að bera kennsl á aðra í bifreiðinni á vettvangi þar sem þeir kváðust ekki vera með skilríki meðferðis.”
Að sögn lögreglu kom í ljós við nánari athugun að aðilarnir höfðu ítrekað komið við sögu lögreglunnar undanfarnar vikur, meðal annars vegna dvalarleyfa og gruns um þjófnaði.
Fólkið var því handtekið og bifreiðin færð á lögreglustöðina á Blönduósi þar sem framkvæmd var leit. Í ljós kom talsvert magn af ætluðu þýfi, peningar, skartgripir og ýmsir hlutir.
„Á lögreglustöð var þeim handteknu birt ákvörðun Útlendingastofnunar þess efnis að þau skuli sæta brottvísun og 7 ára endurkomubanni til Íslands. Þá lagði lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra fram kröfu til Héraðsdóms Norðurlands vestra um gæsluvarðhald yfir tilgreindum aðilum þar til að hægt væri að flytja fólkið til heimalands síns.”
Að sögn lögreglu var krafa lögreglustjóra samþykkt og kvað héraðsdómur upp úrskurð þess efnis að umræddir aðilar skyldu sæta gæsluvarðhaldi í allt að þrjár vikur.
Landsréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms í dag þann 18. ágúst 2026, með þeirri breytingu að aðilum skuli gert að sæta gæslu í tvær vikur í stað þriggja.