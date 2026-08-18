Tók saman heildarsektir á íslenskra fyrirtækja fyrir samkeppnisbrot – Talan er sláandi

Íslenskur netverji tók saman heildarsektir fyrirtækja vegna samkeppnisbrota á Íslandi frá árinu 2001 og uppfærði tölurnar á verðlag dagsins í dag. Heildarsektirnar nema þá 25,7 milljörðum króna.
Um er að ræða samantekt frá árunum 2001 til 2025. Skráin byggir á ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins yfir álgagðar sektir, úrskurðum áfrýjunarnefndar samkeppnismála, dómum og yfirliti Samkeppniseftirlitsins yfir álagðar sektir.
Birtar eru sektarfjárhæðir sem standa að lokinni meðferð en mál sem eru enn til meðferðar eru sérstaklega merkt í skránni og getur fjárhæð þeirra tekið breytingum. Ákvarðanir þar sem engin sekt stendur eftir eru ekki með.
Þá ber að hafa í huga að fjárhæðirnar eru uppreiknaðar á verðlagi dagsins í dag, það er miðað vð júlí árið 2026. Miðað er við þann mánuð sem hver ákvörðun var tekin.
Fjögur fyrirtæki eru skráð með uppreiknaðar heildarsektir yfir 2 milljarða. Það er Síminn, Samskip, Eimskip og Valitor. Annað af tveimur málum Samskipa er hins vegar í meðferð.
Fimm önnur fyrirtæki eru með uppreiknaðar heildarsektir yfir 1 milljarð. Það er Olís, Landsvirkjun (eitt mál í meðferð), Olíufélagið hf., Skeljungur og Hagar.
Heildarlistann má sjá hér.