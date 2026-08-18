Þrír Íslendingar í vanda eftir dularfulla póstsendingu frá Frakklandi – Kona og tveir karlar ákærð

Héraðssaksóknari hefur ákært tvo karlmenn á fertugsaldri og eina konu á fimmtugsaldri fyrir tilraun til stórfellds fíkniefnalagabrots.
Fólkið, sem er íslenskt, er sagt hafa staðið í félagi að innflutningi á rétt rúmlega einu kílói af kókaíni með 88-89% styrkleika en fíkniefnin voru falin í póstsendingu sem póstlögð var frá Frakklandi 26. ágúst árið 2024. Var sendingin skráð á erlendan mann í Ármúla í Reykjavík, en sá maður er ekki ákærður í málinu.
Tollayfirvöld í Frakklandi stöðvuðu sendinguna áður en hún fór til Íslands, íslenska lögreglan tók við sendingunni í Frakklandi, flutti hana til Íslands, fjarlægði fíknefnin, kom fyrir gerviefnum og afhenti sendinguna.
Konan sem er ákærð í málinu sótti sendinguna á pósthús í Síðumúla þann 17. september 2024 og fór með hana inn á hótel í Hallarmúla þar sem hún afhenti hana öðrum ákærða í málinu. Sá karlmaður fékk upplýsingar frá þriðja ákærða á samskiptaforritinu Signal og miðlaði þeim upplýsingum áfram til konunnar, auk þess ók hann henni að pósthúsinu við Síðumúla og beið hennar þegar hún kom inn á hótelið í Hallarmúla og tók við sendingunni.
Þriðji maðurinn er síðan ákærður fyrir að hafa miðlað upplýsingum um sendinguna til áðurnefnda karlmannsins í gegnum Signal, meðal annars upplýsingum frá tengiliðnum „Afro“ sem upplýsti hann um að efnið væri í Frakklandi og reynt væri að koma því í sendingu til Íslands. Var hann í kjölfarið í samskiptum við áðurnefnda ákærða manninn um feril sendingarinnar, þegar tengiliðurinn upplýsti um hvenær pakkinn yrði afhentur, og hann þyrfti að sjá til þess að kveikt væri á símanum og tölvupóstinum á þeim tíma.
Mikið af vopnum
Fyrrnefndi karlmaðurinn er einnig ákærður fyrir að hafa haft fíkniefni í fórum sínum en einnig eftirfarandi vopn: Tvö gasvopn, tvö táragasvopn, tvö hnúajárn, rafmagnsvopn og átta eggvopn. Fannst þetta í kjölfar húsleitar eftir að lögreglan stöðvaði för mannsins á bíl sínum.
Konan er líka ákærð fyrir að hafa haft undir höndum töluvert af fíkniefnum og piparúða í bílnum sínum þegar lögreglan stöðvaði för hennar.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 26. ágúst næstkomandi.