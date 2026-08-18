Svívirðileg brot gegn fósturbarni: Byrlaði 12 ára stúlku lyf og nauðgaði henni margsinnis

Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir stórfellt brot í nánu sambandi, nauðgun og kynferðisbrot gegn barni.
Manninum er gefið að sök að hafa um rúmlega mánaðar skeið síðastliðið vor, þ.e.a.s. frá apríl til 8. maí, haft í fjölda skipta samræði og önnur kynferðisbrot gegn 12 ára stúlku á sameiginlegu heimili þeirra. Í ákæru er hann sagður hafa nýtt sér yfirburði sína og aldursmun og notfært sér að stúlkan gat hvorki spornað við verknaðinum né skilið þýðingu hans, vegna ungs aldurs og eftir atvikum svefndrunga, en hún var undir áhrifum lyfja sem hinn ákærði gaf henni.
Segir að með þessari háttsemi hafi ákærði ógnað lífi, heilsu og velferð stúlkunnar endurtekið og á sérstaklega sársaukafullan, meiðandi og alvarlegn hátt, en hann var eiginmaður fósturmóður stúlkunnar.
Blóðforeldri stúlkunnar gerir fyrir hennar hönd kröfu um miskabætur að fjárhæð fimm milljónir króna.
Málið er til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjaness og er fyrirtaka fimmtudaginn 19. ágúst. Réttað er í málinu fyrir luktum dyrum.