Sjálfstæðismenn hæstánægðir með bandaríska hershöfðingjann - Dómsmálaráðherra fær skammir fyrir að minnast á ógn við Grænland

Nokkurrar ánægju hefur gætt meðal áhrifafólks í Sjálfstæðisflokknum með heimsókn Alexus Grynkewich, yfirhershöfðingja Atlantshafsbandalagsins og herafla Bandaríkjanna í Evrópu, hingað til lands. Þingmaður flokksins er hæstánægður með orð hershöfðingjans um að hann muni sjá til þess að öll ríki bandalagsins verði varin. Fyrrum ráðherra og þingmaður flokksins gagnrýnir dómsmálaráðherra fyrir að segja ógn stafa af Bandaríkjunum vegna ítrekaðra yfirlýsinga forseta landsins um að hann vilji að land sitt nái yfirráðum yfir Grænlandi.
Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins vísar í Facebook-pistli í frétt Vísis um fund Grynkewich í gær með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Í fréttinni er meðal annars haft eftir hershöfðingjanum:
„Trump forseti skipaði mig, bandarískan hershöfðingja, sem yfirhershöfðingja NATO í Evrópu, og hann sendi mig hingað til að sinna því og það mun ég gera; ég ætla að verja hvern einasta sentímetra af yfirráðasvæði bandalagsins, eins lengi og ég gegni stöðunni. Svo að ég held að Íslendingar þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur hvað það varðar.“
Diljá Mist er mjög ánægð með þessi orð:
„Frábærar fréttir um þjóðaröryggi Íslands frá yfirhershöfðingja NATO í Evrópu. Skýr skilaboð hans um trygga stöðu öruggasta varnarbandalag heims. Ég fékk sömu skilaboð á fundum mínum um öryggi á norðurslóðum í Bandaríkjunum í vor þar sem ég dvaldi í boði bandarískra stjórnvalda.“
Hvað með Grænland?
Færsla Diljár Mistar hlýtur misjafnar viðtökur í athugasemdum en meðal þeirra sem gagnrýna hana er Helgi Hrafn Gunnarsson, fyrrum þingmaður Pírata sem var á lista Viðreisnar í borgarstjórnarkosningunum í vor. Helgi Hrafn skrifar:
„Ég velti því stundum fyrir mér hvað í ósköpunum Trump þurfi að gera til að þú missir trúna á áreiðanleika Bandaríkjanna. Hóta að innlima nágrannaríki sitt sem er þegar í NATO? Reyna valdarán?“
Er Helgi Hrafn þarna án efa að vísa til yfirlýstrar ásælni Trump Bandaríkjaforseta í Grænland.
Eins og DV greindi frá fyrr í dag þá sendi Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra frá sér grein í Morgunblaðinu í dag og pistil á Facebook þar sem hún leitast við að færa rök fyrir því að með Evrópusambandsaðild geti Íslendingar fjölgað stoðunum undir öryggi Íslands. Segir ráðherrann að samvinnu við Bandaríkin á sviði varnar og öryggismála skuli samhliða þessu haldið áfram en endurmeta verði samt stöðuna. Ráðherrann skrifar meðal annars:
„Aftur þurfa stjórnvöld í Danmörku og á Norðurlöndum öllum að horfast í augu við þann veruleika að ógn stafar af Bandaríkjunum vegna yfirlýsinga Bandaríkjaforseta um Grænland. Aftur talar Donald Trump nú um að ná yfirráðum yfir Grænlandi og lýsir yfir að það muni gerast í forsetatíð sinni.“
Sjá einnig: Misjöfn skilaboð frá íslenskum ráðherrum um Bandaríkin
Grynkewich hershöfðingi er staddur hér á landi vegna varnaræfingarinnar Norður-Víkingur. Í henni taka þátt hermenn frá Bandaríkjunum og fleiri NATO-ríkjum auk um 200 Íslendingar, meðal annars liðsmenn úr sérsveit ríkislögreglustjóra og frá Landhelgisgæslunni.
Björn Bjarnason, fyrrum þingmaður og ráðherra Sjálfstæðisflokksins, sem var dómsmálaráðherra á árunum 2003-2009 lýsir, í athugasemd við færslu Diljár Mistar, yfir sérstakri óánægju með skrif Þorbjargar Sigríðar í ljósi þess að æfingin standi fyrir dyrum:
„Í dag hefst formlega stór tvíhliða heræfing Bandaríkjamanna og Íslendinga með þátttöku íslenskra sérsveita og annarra en dómsmálaráðherra Íslands sér ástæðu til þess sama dag að ala á tortryggni í garð Bandaríkjanna í varnarmálum í grein í Morgunblaðinu. Hve lágt leggjast ráðherrar í boðskapnum um ágæti ESB-aðildar?“
Eins og Diljá Mist minnist Björn ekki á margítrekaðar yfirlýsingar forseta Bandaríkjanna um að land hans verði að komast yfir Grænland, næstu nágranna Íslands.