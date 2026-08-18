Segist ekki hafa litist á blikuna og því yfirgefið bifreiðina í Mosfellsbæ - „Ég fór ekki upp í Reykholt“

Halldór Logi Sigurðsson, einn sexmenninganna sem ákærðir eru í Reykholtsmálinu, segist ekki hafa átt nokkurn hlut að þeirri atburðarás sem lauk með því að brotaþoli komst við vondan leik til Möltu eftir fjögurra daga frelsissviptingu árið 2024.
Halldór er ákærður ásamt fimm öðrum fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviptingu, ólögmæta nauðung og rán gagnvart karlmanni á sjötugsaldri, en brotaþoli er með maltneskt ríkisfang og er af palestínskum uppruna. Brotaþola var haldið nauðugum í fjóra daga og mun á þeim tíma, samkvæmt ákæru, hafa verið beittur margvíslegu ofbeldi allt með þeim afleiðingum að hann hlaut blæðingu í framheila, mar kringum hægra auga, brot í nefbeini, bólgu á hægri kjálka, brot bæði hægra og vinstra megin á kjálka, brot á fjórum tönnum, tapaði 15 tönnum og krónutap á tveimur tönnum, mar við vanga og á hálsi, húðtap á aftanverðum hálsi, fjögur rifbeinsbrot, mar á hægri handlegg, 20 sm mar á vinstri síðu með hrúðri miðlægt, mar á vinstri síðu, 10 sm mar á ofanverðum brjóstvegg vinstra megin og skrámur á baki og síðum.
Segist ekki hafa farið með í Reykholt
Er Halldóri gert að hafa verið viðstaddur við upphaf og fyrstu klukkustundir frelsissviptingarinnar en í ákæru er aðkomu hans að brotunum ekki lýst með nákvæmum hætti.
Halldór mætti fyrir dóm í dag og kannaðist þar ekki við að hafa verið viðstaddur í Reykholti þegar atvik máls áttu sér stað eða komið með nokkrum hætti að meintum brotum eftir að frelsissviptingin hófst.
Halldór segir að í apríl 2024 hafi hann gist nokkrar nætur á heimili meðákærðu Andra Más Mortensen Birgissonar, sem talinn er höfuðpaur málsins, og unnustu hans Ingunnar Rutar Sigurðardóttur. Hafi hann verið inni í gestaherbergi að reykja gras og hlusta á tónlist þegar Andri hafi komið þangað ásamt tveimur öðrum karlmönnum sem Halldór kannaðist ekki við. Aðspurður tók Halldór fram að enginn annar en hann hefði verið á heimili Andra og Ingunnar á þessum tíma.
Hafi það svo farið þannig að Halldór settist með þremenningunum inn í bifreið sem var ekið af stað í átt til Reykholts. Halldóri hafi þó ekki litist á aðstæður og því farið úr bifreiðinni í Mosfellsbæ og þaðan farið á puttanum aftur að heimili Andra og Ingunnar. Þar reyndist enginn vera heima og eftir að hafa beðið fyrir utan drykklanga stund hafi hann svo farið á puttanum til Keflavíkur til aðstandenda sinna.
Hafði Halldór engar skýringar á því hvers vegna Ingunn og Andri héldu því fram í skýrslutöku hjá lögreglu að hann hefði farið upp í Reykholt.
Var þá borinn undir Halldór framburður meðákærða Níels Pálmars Benediktssonar en Níels lýsti því fyrir dómi fyrr í dag að þegar hann kom á heimili Andra og Ingunnar hafi maður honum ókunnugur komið út úr gestaherberginu og farið með Níelsi og Andra til Reykholts. Þeir hafi aðeins verið þrír í bifreiðinni.
Halldór kannaðist ekkert við þetta.
„Ég fór ekki upp í Reykholt“
Gat engar skýringar veitt á framburði annarra sakborninga
Eins hafði Halldór engar skýringar á því hvers vegna Níels hafði lýst því að hafa ekið þeim manni sem fylgdi honum og Andra í Reykholt á Suðurnesin eftir að þeir yfirgáfu vettvanginn, en Halldór var á þessum tíma með lögheimili á Suðurnesjum og á þar fjölskyldu.
Áður hefur verið greint frá því að sækjandi í málinu bar undir Níels fyrr í dag ósamræmi í framburði en Níels kannaðist ekki við það í dag að það hefði verið Halldór Logi sem fylgdi honum og Andra upp í Reykholt en hann hafði þó nefnt Halldór á nafn í skýrslugjöf hjá lögreglu.
Halldór Logi var í desember dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps sem hann framdi við heimahús í Reykjanesbæ, líflátshótanir og ávana-, fíkniefna- og vopnalagabrot. Í því máli kom fram í geðrannsókn að Halldór hafi meðal annars leitað sér meðferðar við vímuvanda árið 2024 og þá verið með geðrofseinkenni. Halldór Logi hafði eins lýst yfir vilja til að vera í fangelsi svo hann gæti verið áfram í neyslu og sæi fyrir sér að halda neyslu áfram eftir að hann losnaði úr fangelsi. Dómari í málinu taldi Halldór eiga sér engar málsbætur aðrar en að hafa gengist við brotum sínum.