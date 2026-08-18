Meirihlutinn í Reykjavík hækkar verð á matarsendingum til gamla fólksins – 70 prósent hækkun

Meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í borgarstjórn hefur hækkað verð á heimsendum mat til gamals fólks. Máltíðir sem áður kostuðu á bilinu 1100 til 1190 krónur munu frá og með 1. september kosta 1900 krónur.
Þetta var samþykkt á fundi velferðarráðs Reykjavíkurborgar.
Hækkunin á matnum til gamals fólks er því allt að 73 prósent. Einnig hækkar verð á máltíðum til annarra en eldri borgara, það er úr 1915 krónum í 2387. Það gerir tæplega 25 prósenta hækkun.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks greiddu atkvæði með hækkuninni. Miðflokkurinn sat hjá en fulltrúar Samfylkingar og Vinstrisins greiddu atkvæði gegn hækkuninni.
„Matarþjónusta er mikilvægur hluti þjónustu við eldra fólk og fatlað fólk og meginmarkmiðið hlýtur ávallt að vera að tryggja örugga, góða og hagkvæma þjónustu,“ bókuðu fulltrúar meirihlutans.