Manndrápið í Vallargerði: Mennirnir sem sitja í gæsluvarðhaldi erlendis hafa enn ekki verið yfirheyrðir

Fjórir sitja í gæsluvarðhaldi vegna árásar á pólskan mann á heimili hans í Vallargerði á Kársnesi í Kópavogi, þar síðasta sunnudag, sem leiddi til andláts hans.
Tveir mannanna eru í gæsluvarðhaldi hér á landi, þar af tveir á Íslandi, einn á Spáni og einn í Póllandi. Samkvæmt heimildum mbl.is eru þrír mannanna pólskir en einn Íslendingur.
Greint er frá því að ekki sé búið að yfirheyra mennina tvo sem eru í varðhaldi erlendis. Elín Agnes Eide Kristínardótir, yfirlögregluþjónn, segir í viðtali við mbl.is:
„Það er góður möguleiki á því að lögreglumenn verði sendir til Spánar og Póllands til þess að yfirheyra mennina.“
Kona hjálpaði einum að flýja
DV hefur upplýsingar um annan manninn sem situr í gæsluvarðhaldi erlendis. Íslensk kona var ein þeirra 13 sem handtekin voru í upphafi rannsóknar málsins en samkvæmt heimildum DV aðstoðaði hún manninn við að flýja land eftir árásina í Vallargerði. Aðstoðaði hún hann meðal annars við farmiðakaup og ók honum á Keflavíkurflugvöll. DV hefur ekki staðfest hver hlutur þessa manns er talinn vera í málinu, en draga má ályktanir af því að hann er einn fjögurra sem eru í gæsluvarðhaldi.
Samkvæmt samtali DV við Elínu Agnesi á föstudag hefur lögreglan staðið í mikilli vinnu við að yfirfara gögn í málinu og gæti það skýrt hvers vegna þessir tveir sakborningar hafa enn ekki verið yfirheyrðir.