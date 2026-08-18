Kannaðist ekki við skuggaleg samskipti í gegnum Signal - Rætt um að gefa brotaþola tvo hryllilega afarkosti

Níels Pálmar Benediktsson, einn sakborninganna í Reykholtsmálinu, gaf skýrslu fyrir dómi í dag þar sem hann gerði minna úr hlut sínum að meintum brotum en lýst er í ákæru.
Níelsi er gert að sök að hafa farið ásamt tveimur öðrum sakborningum að Reykholti þann 19. apríl árið 2024 og þar svipt brotaþola málsins frelsi. Um hlut Níelsar er í ákæru sagt að hann hafi í félagi við höfuðpaur málsins, Andra Má Mortensen Birgisson, veist að brotaþola með höggum og spörkum í höfuð og líkama og svo hafi Níels tekið um háls og höfuð brotaþola og snúið upp á líkama hans. Eins hafi Níels svo fært brotaþola að bifreið þar sem brotaþoli slapp á hlaupum.
Lýsir Níels því sjálfur að hann hafi komið að málinu með þeim hætti að Andri hafi viljað fá lánaða bifreið hjá honum. Níels hafði ætlað að selja bifreiðina og vildi tryggja að hann fengi hana aftur og því hafi hann samþykkt að fylgja Andra og ókunnugum þriðja aðila upp í Reykholt. Viðurkenndi Níels að hafa fengið veður af því að tilefni ferðarinnar væri að innheimta vangreidda húsaleigu frá brotaþola sem væri að leigja litla stúdíóíbúð af tengdaföður Andra.
Níels segir að sér hafi þó fljótlega orðið ljóst þegar á staðinn var komið að aðstæður væru ekki eins og fyrir honum hafði verið lýst. Hefðu Andri og unnusta hans, ákærða Ingunn Rut Sigurðardóttir, látið að því liggja að brotaþoli væri hættulegur og að ógnarástand hefði skapast hjá fjölskyldu Ingunnar og því skipti máli að heimta vangreidda húsaleigu og koma brotaþola úr húsnæðinu.
Þegar á staðinn var komið hafi brotaþoli komið til dyra á náttfötunum og segist Níels þá strax hafa séð að brotaþoli var mun eldri en hann hafði reiknað með og eins hafi framkoma brotaþola verið þannig að Níelsi hafi orðið ljóst að hann væri ekki sá hættulegi maður sem Andri hafði lýst.
„Svo fór þetta fljótlega úr böndunum fannst mér“
Ákvað að forða sér
Ákvað Níels þá að best væri að koma sér úr aðstæðunum og lýsti hann því ítrekað við Andra að hann vildi ekki taka þátt í þessu og vildi koma sér heim. Sagðist Níels lítið hafa verið inni í húsnæðinu sjálfu enda íbúðin lítil og loftlaus og því hafi verið ólíft þar inni. Heyrði hann þó Andra þráspyrja brotaþola um fjárhagsupplýsingar.
Andri hafi þá ákveðið að færa brotaþola á heimili sitt og Ingunnar í Kópavogi en þegar brotaþoli var færður að bifreiðinni tókst honum að komast undan á hlaupum. Andri og þriðji maðurinn, sem samkvæmt ákæru er sagður vera Halldór Logi Sigurðsson, hafi hlaupið brotaþola uppi.
Níels hafi þarna fengið nóg og þessi þriðji aðili líka. Þeir hafi ákveðið að fara saman aftur í bæinn.
„Þetta var bara gjörsamlega farið úr böndunum og í engu samræmi við það sem mér hafði verið sagt.“
Níels hafi farið að heimili Andra og Ingunnar til að reyna að sækja símann sinn sem hafði orðið eftir. Enginn hafi þó komið til dyra og hafi Níels þá ekið þriðja aðila á Suðurnesin og svo sjálfur farið heim.
Níels kannaðist ekki við að hafa orðið vitni að ofbeldi eða að hafa beitt því sjálfur. Hann lét þó að því liggja að Andri hefði brotið fingur brotaþola eða hótað því og svo hefði Níels rætt við brotaþola sem hefði kvartað undan sársauka í vanga, mögulega eftir högg.
Ósamræmi í skýrslugjöf
Þetta er í grófum dráttum það sem fram kom í frásögn Níelsar en sækjandi í málinu gekk svo á hann og benti á ósamræmi milli frásagnar Níelsar í dómsal og skýrslugjafar hans hjá lögreglu.
Í dómsal í dag neitaði Níels að fullyrða að þriðji aðilinn sem fylgdi honum og Andra til Reykholts væri hinn ákærði Halldór Logi Sigurðsson, en sækjandi benti á að Níels hefði þó nefnt Halldór á nafn hjá lögreglu. Taldi Níels að hann hefði líklega fengið nafnið frá lögreglu og því notað það.
Eins var borinn undir Níels framburður brotaþola sem hafði lýst því að stór maður hefði beitt hann ofbeldi ásamt Andra í Reykholti, en Níels er um 1,9 metrar á hæð. Níels sagðist ekki vilja gera lítið úr upplifun brotaþola en hann væri ekki sá maður sem brotaþoli kallaði „þann stóra“ og tók Níels fram að þeir menn sem voru með honum í Reykholti væru áþekkir honum að hæð.
Skuggaleg Signal-samskipti
Eins voru borin undir Níels skilaboð úr samskiptaforritinu Signal sem voru fengin úr farsíma Andra. Þar var lýst með nokkuð grófum hætti hvað til stæði í Reykholtinu, þ.e. að koma ætti brotaþola í baðkar og honum gefnir tveir valkostir. Hann gæti gefið upp fjárhagsupplýsingar sínar eða valið um tvo aðra valkosti: að barnaklám yrði sett inn á síma hans og svo hringt í lögreglu, eða að „við sjálfsmorðum hann“
Níels kannaðist ekkert við skilaboðin og sagðist ekki nota Signal. Bæði dómari og sækjandi spurðu út í samskipti fyrr í Signal-spjallinu þar sem rætt var um hótelherbergi og var Níels spurður hvort það væri ekki rétt að þegar atvik máls áttu sér stað hefði hann verið í hótelrekstri. Níels gekkst við því en sagðist engu að síður ekki kannast við spjallið.
Var þá borinn undir hann framburður hans hjá lögreglu þar sem hann gekkst við efnisþáttum Signal-spjallsins, en Níels taldi að þar hefði hann verið að tala á almennu nótunum um fyrri samskipti hans og Andra en það hafi ekki verið samskipti í gegnum Signal.
Eins hafði Níels lýst því hjá lögreglu að hafa séð Andra beita brotaþola ofbeldi, höggum með bæði flötum og krepptum lófa. Hann kannaðist þó ekki við það í dómsal í dag og sagði að hjá lögreglu hefði hann líklega verið að draga ályktanir enda í töluverðu áfalli eftir að hafa verið handtekinn og færður í einangrun.
Sjálfur segist Níels engu ofbeldi hafa beitt.
„Nei, ég myndi ekki leggja hönd á þennan mann né nokkurn annan.“
Var Níels spurður hvers vegna hann hefði ekki haft samband við lögreglu eftir að hann fór úr Reykholtinu en Níels segir að hann hafi sjálfur velt því fyrir sér.
„Það hefði klárlega verið það rétta til að gera í stöðunni, eftir á að hyggja, og það er eitthvað sem ég hef hugsað mjög mikið um og mun gera það sem eftir er miðað við það sem ég heyrði síðar í skýrslutöku hjá lögreglu um hvað hafi komið fyrir manninn.“
Samkvæmt ákæru í málinu var brotaþoli frelsissviptur frá föstudagskvöldi fram á mánudagskvöld þegar hann var þvingaður í flug til Parísar og þaðan til Möltu, en brotaþoli er af palestínskum ættum og með maltneskt ríkisfang. Þegar til Möltu var komið reyndist brotaþoli stórslasaður. Hann var með blæðingu á framheila, hafði tapað 15 tönnum og var meðal annars kjálka-, rifbeins- og nefbrotinn.