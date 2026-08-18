Ítalskur melónubóndi fékk góða hugmynd á Íslandi - „Ég gerði þetta af forvitni, en líka fyrir góðan málstað“

Ítalskur vatnsmelónubóndi fékk hugmynd eftir ferðalag til Íslands. Að láta fólk sjálft um að borga og treysta viðskiptavinunum. Árangurinn lét ekki á sér standa og ágóðan gaf hann til dýraathvarfs.
Greint er frá þessu máli í spænska miðlinum Jaray Sedal.
Melónubóndi að nafni Alessandro Solito frá Calamandrana í norðvesturhluta Ítalíu fékk hugmynd eftir að hafa ferðast til Íslands. Að skilja afurð sína eftir í ómönnuðum sölubás við veginn og treysta viðskiptavinum til að borga.
Hér á Íslandi hefur það tíðkast hjá mörgum grænmetis og berjabændum að skilja afurðir sínar eftir og treysta viðskiptavinunum.
Solito reisti lítinn bás, setti þar vatnsmelónur og söfnunarbauk. Á skilti var fólki boðið að taka melónu en í staðinn beðið um að skilja eftir fé fyrir dýraathvarf í nágrenninu.
Fólk mátti velja hvaða melónu sem er og mátti ráða hversu mikið það skildi eftir í söfnunarbauknum. Enginn fylgdist með, hvorki manneskja né myndavél.
Varaður við
Þegar Solito ræddi þetta við nágranna sína var hann varaður við. Þetta myndi aldrei ganga á Ítalíu. Fólk myndi stela bæði melónunum og peningunum úr söfnunarbauknum. En Solito lét ekki segjast.
Og viti menn! Þetta virkaði. Þegar Solito aðgætti með básinn eftir einn dag voru allar melónurnar horfnar. Söfnunarbaukurinn var á sínum stað og í honum um það bil 140 evrur, en það jafngildir um 20 þúsund krónum.
„Ég gerði þetta af forvitni, en líka fyrir góðan málstað. Ég er ánægður að fólk treysti mér og, umfram allt, að ég gat hjálpað dýrunum í dýraathvarfinu,“ sagði Solito himinlifandi.