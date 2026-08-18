Hnykkjari frá helvíti – Þuklaði á einkastöðum kvenna til að svala fýsn sinni

Hnykkjari, það er kírópraktor, hefur verið dæmdur í sex ára fangelsi í Kaliforníufylki fyrir kynferðisbrot gegn nokkrum konum. Snerti hann á þeim staði sem komu meðferðinni ekkert við til þess eins að svala fýsn sinni.
Miðillinn VC Star greinir frá þessu.
Hinn 46 ára gamli hnykkjari Fernando Juarez Gomez Jr. mun þurfa að dúsa næstu sex árin í fangelsi eftir að hafa verið dæmdur af dómstóli í Ventura sýslu í Kaliforníu, rétt norðan við stórborgina Los Angeles, þann 14. ágúst.
Fleiri stigu fram
Gomez var fundinn sekur um að hafa brotið á fimm konum sem voru skjólstæðingar hans sem hnykkjari á stofunni Limitless Functional Therapy. Gomez var eigandi stofunnar en henni hefur nú verið lokað.
Eins og segir í skjölum málsins þá kærðu konurnar hann fyrir kynferðisbrot á árunum 2022 til 2024. Fyrst tvær en síðar stigu fleiri fram. Í ákæruskjalinu segir að Gomez hafi „snert á óviðeigandi hátt kvenkyns sjúklinga á stöðum sem komu meðferðinni ekkert við.“
Svívirðileg brot
Eftir rannsókn málsins var Gomez handtekinn á stofunni þann 21. mars árið 2024. Gomez játaði glæpi sína en glæpur hans þótti dómstólnum einkar svívirðilegur.
„Ákærði sagði þessum ungu konum að aðferðir hans myndu útrýma sársauka þeirra og hjálpa þeim að ná íþróttamarkmiðum sínum,“ sagði saksóknarinn í málinu, Twyla Atamore, í yfirlýsingu eftir að dómur féll í málinu. „Þess í stað snerti hann nánustu líkamshluta þeirra til eigin kynferðislegrar ánægju undir því yfirskini að þetta væri meðferð. Niðurstaða kviðdómsins og ákvörðun refsingar í dag senda skýr skilaboð um að hegðun hans hafi verið óásættanleg.“