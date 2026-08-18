Egill segir baðlón lúxus fyrir efnafólk – Bjarnheiður svarar: „Alveg stórmerkileg þessi andúð“

Fjörugar umræður fóru fram á Facebook-síðu fjölmiðlamannsins Egils Helgasonar í gær eftir að hann birti færslu um baðlón hér á landi og fyrirhugaða hækkun virðisaukaskatts á starfsemi þeirra.
Tilefnið var hörð gagnrýni Samtaka ferðaþjónustunnar á áform um að hækka virðisaukaskatt á baðlón úr 11 í 24 prósent. Egill var hins vegar á öðru máli og sagði baðlón sannkallaðan lúxus sem eðlilegt væri að bæri fullan virðisaukaskatt.
Í gær birtist frétt á vef Samtaka ferðaþjónustunnar þar sem samtökin lögðust alfarið gegn fyrirhugaðri hækkun. Bent var á að baðlónin væru ein helsta sérstaða landsins sem áfangastaðar og uppbygging þeirra hefði skapað störf, fjárfestingu og nýja áfangastaði um allt land. Þá viðruðu samtökin áhyggjur sínar af því að áhrifin myndu gæta víðar, til dæmis í veitingageiranum og annarri afþreyingu.
Alþýðan fer í sundlaugar
Egill Helgason gaf lítið fyrir þetta.
„Það hefði ég haldið að ef eitthvað ætti að skattleggja í þessu lífi þá sé það lúxus. Og baðlón eru sannkallaður lúxus. Alþýða manna fer í sundlaugar. Því skil ég ekki andstöðu við að baðlón borgi fullan virðisaukaskatt. Við þurfum jú tekjur til að standa undir samgöngum, löggæslu og heilbrigðisþjónustu - sem ferðamenn njóta líka.“
Margir tóku undir með Agli og sögðu að auðvitað ættu baðlónin að borga fullan skatt. Ekki voru þó allir sammála og tóku meðal annars Bjarnheiður Hallsdóttir, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar, og Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölfusi, þátt í umræðunum.
Eins og ein góð rauðvínsflaska
„Hvað ef ríkið fær minni tekjur þegar upp er staðið? Hafið þið efnahagsspekingar heyrt um að eftirspurn dragist saman þegar verð hækkar? Hafið þið heyrt að þegar umsvif dragast saman, þá tapist störf? Alveg stórmerkileg þessi andúð á atvinnurekstri og þeim sem búa til verðmæti,“ sagði Bjarnheiður.
Egill benti á að hann hefði lent í því í tveimur baðlónum að vera spurður að því hvort hann væri í verkalýðsfélagi. „Ég kvað já við - fattaði svo að þetta væri aðferð til að láta Íslendinga borga lægri aðgangseyri. En í alvörunni - þá er óhemju dýrt inn á þessa staði sem segir manni að þetta er lúxus og helst á færi efnafólks. Þeirra sem þurfa ekki að spá í peninginn,“ bætti hann við en Bjarnheiður spurði á móti hvort þetta væri ekki svipað og ein góð rauðvínsflaska á veitingahúsi.
Blóðmjólkun eða eðlilegur skattur?
Elliði skrifaði athugasemd þar sem hann spurði: „Kæri félagi, hefur þér dottið í hug að þetta sé ekki "Zero sum"? Að mögulega fáum við meira út úr því að ferðaþjónustan okkar sé samkeppnishæf? Mig rennir í grun að fólkið sem stendur að þessar grein telji mikilvægt að blóðmjólka ekki þá mjólkurkú sem ferðaþjónustan er.“
Egill sagði á móti að það væri ekki blóðmjólkun að taka eðlilegan skatt.
„Baðlónin virðast spjara sig vel og hótelin. Hins vegar held ég að veitingareksturinn sé í bölvuðum vandræðum, m.a. vegna þess að álögur eru miklar,“ sagði Egill en Elliði svaraði á móti:
„Veruleikinn er sá að íslensk ferðaþjónusta er í alþjóðasamkeppni. Hún þarf umhverfi sem þolir samkeppnina. Við verðum að gæta hófs í skattlagningu. Að öðrum kosti töpum við öll.“